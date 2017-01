Sexualité : la quantité est-elle aussi importante que la qualité ?

2, 4, 10, 30 fois par mois ? Quand on aime on ne compte pas, dans "On est fait pour s'entendre" !

par Félicie Reby publié le 06/01/2017 à 07:00

Si le sexe tient une grande place au début d'une histoire, il est commun que le nombre de rapports diminue avec le temps. La fréquence des relations sexuelles serait en moyenne de 8,7 par mois en France. Bien entendu, ce n'est que du déclaratif et les sondages, loin de rassurer, peuvent être interprétés comme des diktats. Or, dans le domaine de la sexualité, il n'existe pas de norme. La quantité de rapports intimes par mois avec son/sa partenaire est-elle un indice de bonne santé du couple ? Comment accorder ses violons quand l'un est plus demandeur que l'autre ?

Nos Invités

> Emmanuelle Julien, journaliste spécialisée sexualités et genres et fondatrice du blog "Paris derrière"



> Damien Mascret, médecin et sexologue. Livre : "La revanche du clitoris" (La Musardine)

La revanche du clitoris (La Musardine)

