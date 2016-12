MASTERS OF SEX - Si vous ne parvenez pas à atteindre l'orgasme, il faut arrêter de mettre votre partenaire en cause. Il est très probable que vous ne sachiez simplement pas ce que vous aimez.

26/12/2016

Vous y êtes presque, encore un peu, oui, ça y est... et non. L'orgasme a beau être souvent, ou pas, à quelques caresses digitales ou buccales, il ne vient pas. Quand vous êtes avec votre partenaire, comme pour une Française sur deux selon un sondage Ifop, vous ne parvenez pas ou très rarement à atteindre ce que l'on considère peut-être trop souvent comme l'état d'extase ultime. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seule.



L'anorgasmie est un phénomène qui touche beaucoup de femmes. Toutefois, seules 20% d'entre elles sont atteintes d'une pathologie. Le reste ne sait juste pas comment jouir. Pour prendre du plaisir, il faut commencer par savoir ce qui nous plait. Une règle simple qui s'applique à beaucoup de choses, comme la nourriture. Si je ne sais pas que j'aime le chocolat, je ne sais pas qu'en manger me fera du bien. C'est à peu de choses près ce qui se passe avec le sexe, pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs.

Touche-toi toi-même

Pour savoir ce qui vous fait plaisir, en parler autour de vous, avec des amies par exemple, peut être une solution pour découvrir de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, de nouveaux moyens pour prendre du plaisir. Une technique qui est bien illustrée dans diverses productions de la pop-culture, comme dans la série Sex and The City où les personnages échangent sur leurs différentes expériences sexuelles, réussies ou non. Si l'on apprend de l'expérience des autres, faut-il encore pouvoir oser en parler sans trop de tabou... Car ce genre de discussions permet aussi de garder l'esprit ouvert.



Le meilleur étant - quand même - de se connaître soi-même. Pour cela, il faut oser aller à la découverte de son corps, littéralement. La masturbation est un bon moyen de s'essayer. Certainement le meilleur. En tentant différentes approches, différentes techniques, vous cernerez ce qui vous plait plus ou moins, ce qui vous excite, ce qui vous laisse de marbre, ce qui vous fait partir au quart de secondes. Il y a les zones génitales qu'il vous faut apprivoiser, dompter, mesurer la réaction sous votre toucher. Certaines préféreront un toucher indirect, d'autres une pénétration, ou encore les deux à la fois et plein d'autres combinaisons possibles.



Il ne faut surtout négliger aucune partie de votre corps. Ne commettez pas l'erreur de rester cantonnée à votre clitoris et votre vagin. Le plaisir sexuel peut venir de plein d'autres parties du corps. Les zones érogènes sont multiples, changent en fonction des personnes et tout comme leur sensibilité. Peut-être qu'après un premier essai, vous ne verrez plus votre genoux ou votre oreille comme avant.

Commu-niquer

Arrive ensuite la phase où vous n'êtes plus seule avec votre corps. Là encore, savoir ce qui vous plait vous permettra de passer un meilleur moment avec la personne qui vous accompagne dans votre agréable découverte sensorielle. À condition de vous exprimer. Comme l'expliquait le docteur Arnaud Sevene à Girls, "ce n'est pas l'homme qui révèle la femme à elle-même". Votre partenaire ne peut pas deviner, lire dans vos pensées.



Sans avoir l'air de commander, guidez les gestes de votre partenaire quand ils ne vous plaisent pas. Au contraire, faites-le savoir quand on vous fait du bien. Aidez-le (ou la) à se diriger, à trouver les points sensibles et le rythme qui vous feront transpirer de plaisir. Vous pouvez le faire par la parole, mais si cela vous gêne trop, servez-vous de vos mains pour diriger ses gestes sur votre corps. Vos expressions peuvent aussi l'aider à bien faire. Accélérez votre souffle, diminuez-le, accélérez à nouveau, faites vibrer votre voix, faites entendre votre plaisir, faites comprendre.



L'acte sexuel, avec ou sans pénétration, se fait au moins à deux. Si votre propre satisfaction est évidemment cruciale, son bonheur au lit aussi est important. Beaucoup de personnes puisent en effet leur excitation dans le plaisir de l'autre. Pour bien faire, soyez à l'écoute de son corps, de ses réactions, son souffle. Ne faites pas l'erreur de reproduire chez l'autre ce que vous vous appréciez, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est en faisant de l'acte amoureux un réel moment de partage du plaisir qu'il en devient délicieux.