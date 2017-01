MASTERS OF SEX - Les bonnes résolutions se prennent même sous la couette ! Et si le passage à 2017 était l'occasion de dire (enfin) adieu à nos préjugés, nos craintes et nos frustrations ?

Crédit : Sony Pictures Releasing France Cameron Diaz et Jason Segel dans "Sex Tape"

par Camille Kaelblen publié le 02/01/2017 à 12:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Si vous aimez les traditions, celle des nouvelles résolutions est une bonne occasion pour remettre les compteurs à zéro. Vous avez tout le mois de janvier pour vous concentrer sur vos envies et objectifs pour les douze mois à venir... même sous la couette ! En 2017, exit la morosité, les complexes et l'anxiété. Cette année, le sexe sera (encore plus) réjouissant et constructif.



Découvrir de nouvelles positions et sensations, apprendre à se laisser aller, s'affirmer... La nouvelle année est l'occasion de se prendre en main, de devenir curieuse et de s'épanouir. On vous l'a souvent répété, pour jouir, il faut bien connaître son corps. Si atteindre l'orgasme n'est pas une obligation, ses bienfaits sont tout de même incontestables... Alors que vous soyez en couple depuis longtemps ou plutôt une adepte des relations éclair, voici quelques bonnes résolutions qui devraient faire souffler un vent nouveau dans vos draps.

1. Je prends les devants

Un massage du cuir chevelu, des mots chuchotés dans l'oreille, un long baiser inattendu ou un simple regard intense... N'attendez plus que votre partenaire vous saute dessus, devenez à votre tour séductrice. Un moyen parfait de renforcer votre confiance en vous et de rendre fou/folle votre partenaire.

2. Je suis indulgente lors d'une première fois

La première fois, ça n'est jamais simple pour personne. Laissez donc à votre partenaire le temps de mieux connaître votre corps et d'être moins intimidé(e). Il est très probable que les fois suivantes en vaillent vraiment la peine.

3. Je pense à mon propre plaisir

C'est tout simple et pourtant, c'est indispensable : cherchez ce qui vous fait plaisir ! Explorez les sensations que vous procure une levrette, un missionnaire, un cunnilingus... Toutes ces positions sont différentes mais certaines vous plairont peut-être davantage. Dans ce cas-là, n'hésitez plus et réclamez-les à votre partenaire. Il/elle ne se fera pas prier pour exaucer vos souhaits.

4. J'arrête de me comparer

Votre meilleure amie vous rappelle à la moindre occasion la nuit de rêve qu'elle a passée avec le sosie de Ryan Gosling sur une plage de Sardaigne ? Rappelez-vous déjà que le sable, ça colle. Et puis à chacun ses expériences et ses goûts, cela ne veut pas dire que votre vie sexuelle est ronflante !

5. Je ne prends plus le sexe pour une compétition

Ne courez pas après les performances. Arrêtez de compter le nombre de fois où vous avez fait l'amour en une semaine, cela met la pression pour rien. Suivez plutôt votre instinct ... Ne courez pas non plus après l'orgasme que vous n'arrivez pas encore à atteindre. Comme le mot que l'on a sur la langue, il finira bien par arriver sans même que vous vous posiez la question.

6. Je change de pilule si elle affecte ma libido

Certaines pilules contraceptives ont pour effet secondaire - outre la prise de poids ou l'acné - de faire baisser la libido. Si vous avez l'impression que votre envie de faire l'amour a baissé depuis que vous prenez la pilule ou que vous en avez changé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour en parler à votre gynéco.

7. Je dis quand je n'aime pas, quand ça me gêne ou que ça fait mal

"Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir", disaient nos grand-mères... Certes, l'image de votre mamie qui apparaît à la moindre pensée coquine n'est pas des plus appréciables si vous voulez donner un coup de fouet à votre libido. Mais gardez tout de même cela dans un coin de votre tête : la peur de déplaire, d'être perçue comme "coincée".. Toutes ces inhibitions que vous gardez enfouies court-circuitent le désir. Si ça ne vous plaît pas, si ça vous fait mal, dites-le. Avec un peu de dialogue, ce cunnilingus qui ne vous procure que des bâillements deviendra peut-être l'une de vos pratiques préférées...