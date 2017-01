publié le 10/01/2017 à 14:00

Un jour, ce que l'on adorait chez l'autre commence à nous fatiguer, ses attentes ne correspondent plus aux nôtres et la liberté se fait de plus en plus attirante. Autant de signes avant-coureurs d'un passage désagréable et obligé : la séparation. Aussi redoutée par sa victime que son instigateur, la discussion de rupture reste néanmoins inévitable pour tourner la page. Pour vous comme pour votre futur(e) ex-partenaire.



Annoncer à une personne avec qui vous avez partagé votre vie que l'aventure s'arrête ici n'est pas chose aisée. Mais la sentence est irrévocable et une explication s'impose : vous devez faire passer un message clair tout en prenant en compte ses sentiments, rester honnête tout en édulcorant ce qui pourrait lui faire trop de mal... Quitte à se soumettre à une activité désagréable, autant bien faire les choses. De plus, cela vous offrira la satisfaction de ne rien avoir à vous reprocher. Voici donc six conseils pour passer maître dans l'art de la rupture. Avec deux mots d'ordres : compassion et fermeté.

1. Parlez-lui en face à face

C'est le pire des scénarios envisageables : une annonce sur une messagerie vocale, un texto un peu froid, voire un DM Twitter. Une solution de facilité que l'on jure de ne jamais utiliser pour larguer quelqu'un mais qui peut devenir très alléchante une fois en situation. Oubliez dès maintenant cette éventualité : vous allez rompre avec lui/elle dans les règles.

Ce que vous vous apprêtez à lui dire ne va pas lui faire plaisir : prouvez-lui l'intérêt et l'affection que vous ressentez à son égard en prenant le temps de le/la retrouver pour répondre à ses questions et expliquer votre ressenti.

Sachez bien argumenter

2. Choisissez bien l'endroit

C'est à vous de déterminer quel lieu se prêtera le mieux à votre situation. Certains ne jurent que par les "endroits neutres" (un bar, un restaurant, un parc...) quand d'autres préfèrent que la rupture se déroule chez eux ou chez leur futur(e) ex. Tout dépend des liens que vous entretenez l'un(e) avec l'autre et de la réaction que vous anticipez.



Si vous craignez une scène, il est probablement préférable le/la larguer là où il n'y aura pas de témoins qui risquent de vous embarrasser. Si vous pensez réussir à avoir une conversation construite, autant vous éviter le très gênant moment où vous devrez partir de chez lui/elle en disant "bon bah... à toutes...".

3. Exposez vos raisons

Votre partenaire a besoin de comprendre pourquoi vous considérez que la rupture est la meilleure des solutions. C'est pourquoi vous devez lui expliquer aussi clairement que possible ce qui vous a poussée à prendre cette décision.



L'idée n'est pas d'enterrer votre tout(e) nouvel(le) ex en l'affligeant des mille et une choses que vous avez à lui reprocher. Vous devez essayer d'être compréhensible tout en prenant en compte ses sentiments et l'écho que vos paroles auront dans sa tête. Bref, être agile.

4. Édulcorez (si besoin)

Votre interlocuteur/rice a besoin de comprendre, mais pas forcément de TOUT comprendre. S'il y a des choses que vous jugez trop difficiles à dire ou à entendre, éludez. Malgré tout, il ne faut pas terminer cette conversation avec des non-dits. À vous de faire la part des choses entre ce qui doit être su et ce qui peut rester secret.

5. Ne lui laissez aucun espoir de réconciliation

Si votre partenaire est encore amoureux(se) de vous, son désespoir le/la rendra forcément optimiste. Avant d'entamer ce difficile travail de résilience, il/elle tentera forcément de voir s'il/elle ne peut pas relancer la flamme. C'est pour cela que vous devez être aussi directe que possible.



C'est conversation n'est pas une sonnette d'alarme qu'il/elle peut éteindre. C'est un adieu et il doit le comprendre. Bien sûr, il peut être très rassurant de garder quelqu'un sous le coude, au cas où, mais vous savez ce que vous voulez. Lui/elle n'en fait plus partie, et il/elle doit le savoir.

6. Sachez être parcimonieuse sur les réseaux sociaux

Ce dernier conseil tient plus du bonus que de la règle immuable. En ayant suivi tous les précédents points, vous avez déjà rompu avec classe. Si vous avez envie de devenir la reine incontestée de la séparation, celle par qui chaque homme et chaque femme rêverait de se faire larguer, vous pouvez pousser la perfection encore plus loin... en vous faisant rare sur les réseaux sociaux.



Si vous voulez faciliter un peu la tâche de votre ex - bien que son bien-être ne vous concerne déjà plus - évitez de publier trop frénétiquement sur Facebook, Twitter ou Instagram. En rendant votre visage plus rare, vous l'aiderez à l'oublier.