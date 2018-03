Lio: "Je suis très mal à l'aise quand je regarde TPMP"

publié le 30/10/2016 à 11:00

Une sincérité désarmante, parfois touchante. Fragile mais déterminée, Lio a le syndrome du parler vrai. Celui que les Français adorent...ou abhorrent. Dans On fait la télé ce dimanche, Eric Dussart et Jade font découvrir toutes les facettes d'une des chanteuses les plus populaires de France; rire, colère, indignation, tendresse, l'ascenseur à émotions vous attend.



De ses premiers directs avec couacs techniques chez Sabatier en 81, à son duo magnifique avec Alain Chamfort, la chanteuse évoque ses souvenirs télé mais nous parle également de la télévision d'aujourd'hui. Touche pas à mon poste ? "Au début, j'aimais beaucoup cette émission, il y avait quelque chose de frais. Mais maintenant je suis gênée quand je la regarde. Je suis très très mal à l'aise. C'est physique chez moi. J'avais passé le casting, Cyril est un bosseur mais je ne me sentais pas à ma place."

Celle qui en revanche a toute sa légitimité pour Lio, c'est Vanessa Burggraf, la nouvelle chroniqueuse de Laurent Ruquier. "Je la trouve courageuse face à Christine Ockrent. Car Christine Ockrent est une tueuse. Tout le monde le sait, ses employés le disent." La chanteuse lui donne 5/5 sur son rôle dans l'émission. Retrouvez la séquence complète du Carnet de notes de l'invité exclusivement disponible sur rtl.fr en guise de bonus sur cette page dès 14H.

Bon dimanche à l'écoute de la télé sur RTL à 13H30 !`