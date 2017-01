Parce que conjuguer un nouvel amour et les amitiés de toujours peut s'avérer compliqué, voici quelques conseils pour vous aider à ne rien négliger.

03/01/2017

Le tourbillon d'une relation naissante éclipse facilement tout le reste. Le travail n'a plus la même importance, la famille devient ennuyeuse et les amis se retrouvent vite relégués au second plan. On a beau s'agacer de voir les connaissances fraîchement engagées dans une relation disparaître des écrans radars, on s'y laisse prendre sans trop de réticences lorsque l'on est soi-même concernée. Vous avez raison de profiter de ces précieux moments. Cependant, une fois l'exaltation des premières semaines passée, n'oubliez pas de passer un coup de téléphone à vos amis, dont les vies n'ont pas changé, si ce n'est que vous commencez à vous y faire très rare.



N'oubliez pas que vos ami(e)s traversent les mêmes déboires que d'habitude : ces garçons qui ne les rappellent pas, une rupture difficile... En d'autres termes, ils ont besoin de vous. Si on était cynique, on vous glisserait aussi que vous serez contente d'avoir leur soutien le jour où, par malheur, ce sera votre couple qui battra de l'aile. Voici quelques conseils pour ne négliger ni votre petit(e) ami(e), ni vos amis.

1 . Réservez-leur du temps

C'est le b.a-ba, mais c'est toujours bon de le rappeler : quittez votre nouvel(le) amant(e), de temps à autres, pour vous accorder des moments avec vos proches. Vous l'avez toujours fait, dans les bonnes périodes comme dans les mauvaises, et votre séjour sur un petit nuage ne doit pas attenter à ces habitudes-là.



Ces retrouvailles seront bénéfiques pour vous aussi. Elles vous permettront de réaliser que rien n'a changé avec vos ami(e)s, et vous serez satisfaite de réussir à maintenir le lien et tout conjuguer. Cela vous permettra également de vous détacher, quelques heures, de cette relation. L'attente fait partie du plaisir, et consommer son amour avec parcimonie ne fait qu'entretenir sa force.

2. Soyez vraiment présente

Lorsque vous êtes là, soyez là. Vos proches ont envie de vous voir, mais ils ne veulent pas être face à une version de vous rêveuse et absente. Intéressez-vous à leur vie comme vous l'avez toujours fait, laissez-vous rire des mêmes choses et surtout, surtout, coupez votre téléphone. Rien ne sera plus agaçant pour eux que de devoir éveiller l'intérêt d'un regard fuyant et d'une oreille semi-attentive.



L'idée n'est (évidemment) pas de faire de votre moitié un sujet tabou ou de vous interdire de parler de ce qui vous touche. Mais sachez faire de votre vie amoureuse un sujet parmi d'autres. Aussi, évitez de voir vos amis en coup de vent, en leur accordant une demi-heure entre deux occupations (avec votre moitié).

3. Sachez dire non à votre moitié

Si vous commencez à culpabiliser d'abandonner votre nouvel amour pour une soirée, sachez identifier ce sentiment comme une mise en garde. Une vie de couple saine est basée sur la confiance que chacun accorde à l'autre et sur la liberté que chacune des deux personnes préserve (dans les limites que vous vous êtes fixées).



Vous devez garder un peu d'indépendance, et cela passe par vos habitudes. S'il ou elle tente de vous faire regretter de ne pas passer la soirée avec lui ou elle, instaurez immédiatement de nouvelles bases : "Oui, tu es la seule personne qui me plaise. Non, je n'arrêterai pas de voir mes amis pour toi."

4. Incluez vos amis dans votre vie de couple

Bien sûr, ce que vous partagez avec la personne pour qui bat votre cœur est inimitable et ne regarde que vous. Mais n'hésitez pas, de temps à autre, à inviter votre meilleur(e) ami(e) à se joindre à vous. Pour un verre, un cinéma ou un dîner. Histoire de simplement lui montrer qu'il ou elle est le/la bienvenue dans votre nouvelle vie et que le couple que vous formez ne change en rien vos rapports.



Sachez, malgré tout, ne pas forcer les choses. Si le courant ne passe pas entre votre ami(e) et votre moitié, il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire. Ne leur imposez pas leur présence mutuelle. Réjouissez-vous : vous devrez redoubler d'effort pour réussir à tout conjuguer !