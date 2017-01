publié le 17/01/2017 à 14:00

Il y a des nuits avec et des nuits sans. Parfois, les astres ne sont pas alignés, l'alchimie n'est pas au rendez-vous et les étreintes manquent de magie. En d'autres termes, les coudes tirent sur les cheveux, les genoux appuient douloureusement sur les cuisses et les pénis laissent exploser leur joie un peu trop rapidement.



Lorsqu'un rapport sexuel n'est pas à la hauteur des espérances de ses initiateurs, les quelques minutes qui suivent peuvent être particulièrement longues. Rassurez-vous : les silences gênés, les caresses maladroites et les "mais... c'était bien ?" désespérés ne sont pas une fatalité.

Il n'existe pas de formule magique pour rendre la catastrophique partie de jambes en l'air que vous venez de vivre un peu plus réussie. Cependant, au lieu de laisser l'éléphant rose s'installer, vous pouvez décider de prendre le problème à bras le corps et dédramatiser. Voici quelques conseils pour anéantir la gêne qui vous submerge tous/toutes les deux.

1. Ne lui dites pas que c'était nul

Pour beaucoup d'hommes, la réussite d'un rapport sexuel dépend de leur seule performance. De fait, quand ça rate, ils ont tendance à ne blâmer qu'eux. La complicité et le désir partagés jouent pourtant un rôle crucial dans le bon déroulement d'une partie de plaisir. Mais votre partenaire (si tant est qu'il soit un garçon) ne s'en rend peut-être pas compte, et c'est pourquoi il serait probablement judicieux de ne pas lui laisser penser que tout est sa faute. Et qu'il est nul. Et que vous avez perdu votre temps (même si tout est de sa faute, qu'il est nul et que vous avez perdu votre temps).

2. Ne lui dites pas que c'était bien

Votre partenaire est aussi conscient(e) que vous du raté de votre rapport. Lui mentir ne ferait qu'accentuer le malaise qui s'est déjà installé. Il/elle risque d'avoir envie de vous croire, et le mensonge vous gênera encore plus que la vérité. Il existe un entre-deux, qui vous mettra beaucoup plus à l'aise et qui passe par l'humour. Alors, sans lui dire que vous vous êtes ennuyée à mourir, évitez d'essayer de lui faire croire que vous avez passé un moment merveilleux.

3. Riez de la situation

Le sexe n'était pas génial. C'est décevant, mais ce n'est pas catastrophique non plus. C'est déjà arrivé, cela arrivera de nouveau et ça ne veut pas dire que vous ou votre partenaire êtes nul(le). Au lieu de tousser avec embarras, tournez en dérision ce que vous venez de vivre. Un simple "Ohlala, mais on s'en fout !" peut faire des miracles.



Faites lui comprendre que ce n'est pas bien grave et que vous n'y attachez pas d'importance, le tout en rigolant. Profitez-en pour raconter la pire séance de sexe de votre vie. Une anecdote marrante pour rappeler que ce sont des choses qui arrivent et que cela aurait pu être pire.

4. Recommencez (ou pas)

Après cette désastreuse mise en bouche, rien ne vous interdit de rattraper le coup avec avec une autre tentative. Parce que les corps se connaissent un peu mieux et que c'est en tombant qu'on apprend à se relever, il est possible que ce nouvel essai soit salvateur.



En revanche, si vous êtes vraiment trop déçue, que vous savez que vous n'avez pas envie de revoir cette personne et que vos bâillements sont trop persistants, ne vous forcez pas. Prétextez quelque chose, faites comprendre que la soirée touche à sa fin et rentrez chez vous. Tant pis s'il/elle est vexé(e) : vous avez déjà eu la diplomatie de faire de l'humour, vous n'allez pas en plus le/la récompenser.