La contraception peut-elle influencer mon désir ?

Depuis quelques temps vous avez moins envie de sexe. Et si c'était votre contraception ?

Crédit : Warner Bros. France

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 29/12/2016 à 14:00

Tout va pour le mieux, puis un jour le désir s'envole. Vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête mais quelque chose a changé. Le stress, la fatigue, des moments compliqués... Beaucoup de facteurs externes peuvent influencer votre libido. Après plusieurs semaines, l'absence de désir se fait toujours ressentir. Et si c'était votre contraception ?



La contraception est un médicament qui permet d'avoir une vie sexuelle épanouie, sans la crainte d'une grossesse non désirée. Mais il arrive parfois qu'elle altère le désir. C'est le résultat d'une étude menée en 2010 par des chercheurs du centre hospitalier universitaire de Heidelberg en Allemagne. En interrogeant plus de 1.000 femmes, ils ont vu que celles qui utilisent des contraceptifs hormonaux sont plus sujettes à une baisse du désir sexuel que celles qui ont d'autres moyens de contraception.

Des substances qui font baisser la libido

Les moyens de contraception pouvant altérer la libido sont bien sûr ceux qui contiennent des hormones : pilule, stérilet hormonal, anneau vaginal, implant ou patch oestroprogestatif. Ces différents moyens libèrent des hormones pour stopper l'ovulation : les oestrogènes. Ils peuvent augmenter la quantité de SHBG, une hormone qui diminue le taux de testostérone dans le corps. Cette diminution peut conduire à une baisse de l'excitabilité sexuelle, des fantasmes et de la sensitivité génitale.

Les rares études sur le sujet estiment entre 15 et 20% le taux de femmes qui perdent de la libido avec leur contraception. Plusieurs cas de figure peuvent l'expliquer. Les femmes qui sans contraception hormonale ont une libido plus forte au moment de l'ovulation voient cet effet supprimé avec leur contraception. Elles peuvent donc ressentir un manque de désir flagrant au milieu de leur cycle. La pilule à base d'antiandrogène, qui permet de lutter contre l'acné, peut avoir un réel effet sur la testostérone et donc sur la libido. Enfin, une pilule faiblement dosée en oestrogènes peut provoquer des sécheresses vaginales et donc amoindrir le plaisir, à terme le désir.

Une causalité qui n'est pas prise au sérieux

La causalité scientifique entre contraception et baisse de libido n'est pas prouvée. Le désir est impossible à quantifier et dépend d'une multitude d'éléments. Pourtant, quand les facteurs psychologiques et relationnels sont écartés, elle est parfois la seule explication. Certaines femmes qui voient leur libido disparaître ne sont pas prises au sérieux par leur médecin lorsqu'elles évoquent leur contraception. On met ça sur le dos du stress, d'une dépression, d'un mauvais moment dans le couple. Mais la sexualité d'une femme n'est pas qu'une affaire de psychologie ; la contraception hormonale est un médicament et comme tous les médicaments, elle a de nombreux effets secondaires.

Si vous pensez être concernée par une baisse de libido liée à votre contraception, parlez-en avec un médecin en qui vous avez confiance, généraliste ou gynécologue. Il saura vous écouter et vous conseiller. S'il pense que la contraception hormonale est la cause de votre baisse de libido, il vous orientera vers un dispositif sans hormone. Et tout rentrera dans l'ordre.