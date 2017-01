Zendaya n'est pas du genre à pleurnicher après une rupture

publié le 11/01/2017 à 14:00

Zendaya, la copine qu'on aurait toutes aimé avoir. Car même si elle a joué dans des séries pour Disney et s'apprête à éblouir le monde en 2017 avec un rôle (encore tenu secret) dans le prochain film consacré à Spider-Man, la jeune femme de 20 ans est - en fin de compte- une fille comme les autres. Comme nous, elle a connu des ruptures et s'en est remise. C'est ce qu'elle raconte dans un essai intitulé "Comment j'ai survécu à un cœur brisé", publié sur son application.



Alors quel est le secret de Zendaya ? Certainement pas de se recroqueviller dans sa couette, au fond de son lit, en regardant des comédies romantiques à la chaîne tout en pleurant sur un pot de crème glacée à la vanille. Zendaya est plutôt team renouveau.

Comment aller de l'avant ?

La pop star américaine raconte qu'après sa rupture, elle a commencé par "se forcer à s'amuser beaucoup plus. À essayer de nouvelles choses", écrit-elle avant d'ajouter que rayer des choses sur sa bucket list après avoir eu le cœur brisé permet de créer un marqueur physique d'un passage à un nouveau chapitre dans sa vie. "Cela nous rappelle que l'on va de l'avant", précise Zendaya.

Bien sûr, la jeune femme explique aussi qu'il faut tout faire pour effacer de sa vie son ex : "Je me suis débarrassée de ses vieux textos, clichés et vêtements. Vous n'avez pas à vous accrochez. Jetez tout dans la poubelle !", conseille Zendaya. "Effacez son numéro ou, si vous n'arrivez pas à le laisser partir, changez au moins son nom dans votre téléphone". Merci pour le rappel, Zendaya.