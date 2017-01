Faites-vous des câlins, il paraît que cela fait du bien

publié le 21/01/2017 à 06:48

“La tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres”, écrivait Romain Gary dans Gros câlin. Des mots qui n'ont pas que vocation à être poésie. Car selon plusieurs spécialistes, le câlin est la version lente et patiente de l'affection. Faire un câlin, c'est prendre le temps de montrer à l'autre toute notre tendresse, de manière calme et posée. Elle bénéficie à l'autre mais aussi à soi. Car selon plusieurs études scientifiques, l’accolade est très bonne pour la santé physique et mentale.



Du réconfort psychologique à la diminution du rythme cardiaque, enlacer quelqu'un ne fait de mal à personne, bien au contraire. Dans notre société de consommation, de l'image et de l'instantanéité, prendre quelqu'un dans ses bras peut s'avérer salvateur. Des phénomènes comme les "Free hugs" (câlins gratuits) ou encore les bars à câlins se développent même pour encourager les gens à se prendre dans les bras... L'occasion de le faire encore plus ce 21 janvier, décrétée journée internationale du câlin.

Renforce les défenses immunitaires

L'accolade, le câlin, la cajolerie... Chacun l'appelle comme il veut. Toujours est-il qu'il a les mêmes vertus, parfois insoupçonnées, peu importe son appellation. Il peut être sexuel, tendre, amical, triste, joyeux, réconfortant, festif... Le câlin a de toute manière cette faculté de renforcer vos anticorps en stimulant le thymus, cet organe qui joue un rôle dans l'auto-immunité. Ainsi, il repousse plusieurs virus et maladies en renforçant les anticorps. C'est une étude américaine qui l'affirme. Voilà une première bonne raison d'ouvrir les bras.

Réduit le rythme cardiaque

Au contact chaleureux et tendre du corps de l'autre, notre système produit des endorphines. Ce sont des choses (peptides) qui agissent comme des neurotransmetteurs sur notre cerveau. Quand elles sont sécrétées par notre corps, elles se comportent comme des opiacés (morphine, codéine, héroïne). Résultat : on se sent mieux, voire euphorique. Notre stress diminue comme notre sensation d'angoisse. Le tout réduit notre tension artérielle et notre rythme cardiaque.

Libère des hormones de bonheur

En plus des endorphines, de nombreuses autres conséquences positives résultent du câlin. L'ocytocine, par exemple, mais aussi la dopamine, favorisent le sentiment de satisfaction, de plénitude et comblent un sentiment de solitude ponctuel. Une bonne manière de de faire le plein de tendresse et d'affection en somme, et de se mettre de bonne humeur pour la journée.



Attention toutefois, comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Il peut devenir addictif selon certaines sexologues, comme Gérard Leleu, médecin, psychothérapeute et sexologue, interrogé par Madame Figaro.