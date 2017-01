Si des tests montrent que l'excitation s'use au bout de trois ans, il existe des moyens de garantir l'équilibre de son couple dans le temps.

Couple : pourquoi dit-on que l'amour dure trois ans ?

par Frédéric Saldmann publié le 28/01/2017 à 08:40

C'est un fait : avoir douze rapports sexuels par mois augmente de dix ans l'espérance de vie en bonne santé. Il faut se le dire, le sexe est la clé de voûte de l'équilibre du couple. Si on dit que l'amour dure trois ans, il apparaît que, sur le plan physiologique, on s'en aperçoit et ce, grâce à l'odeur. Des tests ont été réalisés et les résultats parlent d'eux-même : lorsque l'on fait sentir à des femmes l'odeur de transpiration ou d'autres odeurs corporelles des garçons qu’elles rencontrent, elles trouvent ça vraiment agréable. Mais trois ans plus tard, l'odeur qui les excitaient devient désagréable.



Comment expliquer ce phénomène ? Ce sont des modifications physiologiques qui se mettent en place. Le cocktail d'hormones du plaisir s'use au fur et à mesure du temps. Mais pas de panique, il reste une hormone qui s'appelle l’ocytocine, celle de l'attachement et du plaisir. Si on veut que son couple dure, il faut donc la stimuler. Comment ? Grâce à la nouveauté qui rentre dans le couple. Cela ne se traduit pas forcément par le fait d'inviter d'autres partenaires mais seulement en cassant la routine. Car c'est ce qui flingue un couple. Et si votre couple ne va pas bien, votre santé n'ira pas bien non plus. Autrement dit, la stabilité et le bonheur que l'on veut accrocher et figer, c'est la meilleure façon de le détruire.



Il faut faire preuve d'inventivité en changeant les lieux de vacances, les restaurants, les sorties... tout ce qu'on peut pour casser la routine. C'est là que l'on produit la fameuse ocytocine et ainsi donner la façon au couple de se solidifier mais dans la nouveauté. La nouveauté c'est la clé du bonheur pour qu'un couple dure.