Dans un couple, qui porte la culotte ?

REPLAY - Programme du jour : Le principe de précaution, le port de la culotte dans un couple, et les dangers du sommeil. Entretien exclusif avec "Le Doc", Christophe Spitz.

> Allo Bouvard du 15 janvier 2017 Crédit Média : Philippe Bouvard Télécharger

par Philippe Bouvard publié le 15/01/2017 à 12:42

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer





"Le principe de précaution ne nous gâche t-il pas la vie en voulant nous protéger ?" Voici la première question de Thierry à Philippe Bouvard.

C'est en duo que Joëlle et Daniel dévoilent quelques secrets sur leur couple, grâce à la question "Le port de la culotte dans un couple dépend t-il du sujet ?". Enfin Michel interrogera Philippe Bouvard sur les dangers du sommeil.

Lauren Collins est "Lost In French"

Jean Lassalle publie "Un berge à l'Elysée", récit de ses convictions pour la France.

Les sujets du jour en image Le député MoDem, Jean Lassalle, en avril 2013 à Paris (photo d'Archives). Crédits : AFP / Kenzo Tribouillard | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le député MoDem, Jean Lassalle, en avril 2013 à Paris (photo d'Archives). Crédits : AFP / Kenzo Tribouillard | Date : 13% des Français souffrent de troubles du sommeil, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance Crédits : dima_sidelnikov | Date : La vie commune en couple reste l'idéal de vie de 78% des Français. Crédits : I Stock | Date : Un important dispositif sanitaire est prévu et des kit d'hygiène sont à disposition des migrants. Crédits : Arnaud Tousch | Date : 1 / 1 < > +

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont Philippe Bouvard nous dresse un compte rendu. Il parlera entre autre de la reine Sylvia de Suède assure que le château royal est hanté, d'un inventeur américain qui met au point une alliance anti infidélité, et de l'apparition d’une brosse à cheveux intelligente capable de détecter le meilleur shampooing.

Christophe Spitz, alias "Le Doc" répond à Philippe Bouvard

La législation a récemment été modifiée pour la déclaration à l'état civil des nouveaux nés. Philippe Bouvard interroge le pédiatre le plus connu de la radio : Christophe Spitz, alias "Le doc".





Rendez-vous sur la page facebook d'Allo Bouvard



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.