Les hommes préfèrent-ils vraiment les femmes plus jeunes ?

Harrison Ford, Tom Cruise, ou encore Johnny Hallyday, ils préfèrent les jeunes femmes. Mais est-ce une généralité ? On y répond dans "On est fait pour s'entendre" !

Crédit : I Stock "L'amour n'a pas d'âge, il est toujours naissant." Blaise Pascal

30/01/2017

Nombreux sont les hommes quadras, quinquas, sexagénaires voire même septuagénaires en couple avec des femmes beaucoup plus jeunes. Et ça n'étonne personne alors que l'inverse reste remarqué (il n'existe pas de terme masculin équivalent au mot "cougar"). Selon plusieurs études, l'age idéal d'une femme se situerait aux alentours de 25 ans, quelque soit celui des messieurs interrogés... Comment expliquer cette attirance ? Est-ce simplement physique ? Passés les 40 ou 50 ans, une femme n'est-elle plus désirable ou aimable ?

Invités

- Patricia Delahaie, psychosociologue, coach de vie et coach en amour

Comment faire la bonne rencontre (Livre de poche)

- Antoine Spath, psychologue et sexologue

Livre : "Déjouer les pièges des manipulateurs et pervers narcissiques" (Éditions Leduc.s)



