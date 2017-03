publié le 21/03/2017 à 14:10

C'est un passage obligatoire dès qu'une relation devient sérieuse. Après plusieurs mois de bonheur conjugal, votre chéri(e) vous propose de rencontrer ses parents. Pour un déjeuner dominical ou pendant tout un week-end, vous allez intégrer une famille qui n'est pas la vôtre, qui a ses codes et son fonctionnement. Passée la joie de cette nouvelle étape de votre relation, vous vous posez des questions. Et vous êtes encore plus stressée que pour un premier rendez-vous.



Rencontrer les parents de l'autre est un moment important et un signe de confiance de la part de votre partenaire. Si il/elle se sent prêt(e) à franchir cette étape avec vous, c'est qu'il/elle sait que tout se passera bien. Il y a de quoi avoir peur mais rassurez-vous, Girls vous donne 7 conseils pour que cette rencontre se passe du mieux possible. Avec un peu de préparation, les bons réflexes et un tout petit peu d'efforts, ce sera dans la poche.

1. S'informer sur sa famille

Votre moitié a déjà dû vous parler de ses parents et de sa fratrie mais une petite piqure de rappel ne vous fera pas de mal. Demandez lui de vous montrer des photos, de vous répéter leurs prénoms et de vous en dire un peu plus sur ses proches. Juste quelques informations très simples qui vous aideront à ne pas arriver en terre totalement inconnue.



Chaque famille a son histoire donc demandez à votre chéri(e) ce que vous devez absolument savoir pour ne pas mettre les pieds dans le plat le jour J. Sa petite soeur a arrêté ses études ? Son père est en froid avec son frère ? Pour éviter les gaffes, essayez d'avoir quelques informations sur les tensions, s'il y en a, et sur le fonctionnement de sa famille.

2. Apporter un petit quelque chose

Cadeau ou pas cadeau ? Les avis divergent. S'il n'est pas question de jouer la mère Noël, une petite attention pour les hôtes est toujours la bienvenue. Pas besoin de chercher le cadeau parfait pour belle-maman, vous aurez de nombreuses fêtes de fin d'années et anniversaires pour vous en soucier. Amenez quelque chose qui fera plaisir à tout le monde et qui vous permettra de participer un peu au repas : une bouteille de vin, une boite de chocolats... Juste un petit cadeau qui montrera votre plaisir d'être avec eux et qui sera une forme de remerciement pour leur invitation.

3. Rester vous-même

Ne cherchez pas à savoir ce qui va leur plaire dans le but de changer votre attitude. Sa famille sentira tout de suite si vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre, même si c'est pour leur plaire. Restez vous-même, dès le choix de votre tenue : si vous êtes plutôt jean-baskets, n'enfilez pas une jupe et des talons pour leur faire plaisir, vous serez plus mal-à-l'aise qu'autre chose.



Il en va de même durant vos conversations, ne cherchez ni à vous freiner ni à en faire trop. Si vous êtes d'un naturel timide ne vous montrez pas extravertie, pareil dans l'autre sens. Soyez vous-même, sans essayer de rentrer dans un moule pour faire bonne impression. N'oubliez pas que vous avez la meilleure personne à vos côtés pour vous y aider : votre moitié.

4. Eviter les sujets qui fâchent

Il y a peu de chances que vous soyez d'accord à 100% avec vos beaux-parents. Chez eux comme dans votre famille, il y a sûrement des sujets qui fâchent plus que d'autres. Le jeu sera de les éviter pendant cette première rencontre. En fonction des personnes auxquelles vous aurez à faire, il est probable que la politique s'invite rapidement à table et que vous n'ayez pas les mêmes opinions. Une seule solution, rester calme et changer de sujet.

Vous aurez du mal à cacher vos opinions et ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais avec un peu d'habileté et l'aide de votre moitié vous pourrez facilement éviter les sujets trop sensibles ou sur lesquels vous serez en désaccord total. Vous connaitrez votre lot de repas de famille qui tournent mal, pas la peine de précipiter les choses dès la première rencontre.

5. Poser des questions

Si certains sujets sont à éviter pour le bien de tous, votre belle famille attendra quand même que vous participiez à la conversation. Ce n'est pas simple de se retrouver dans un environnement qu'on ne connait pas mais il existe un moyen facile de participer : poser des questions. Interroger vos beaux-parents sur leur métier, leur passion ou leur environnement montrera que vous vous intéressez à eux et que vous avez de la conversation. Même si vous avez envie de vous cacher sous la table c'est une technique qui ne vous demandera qu'un tout petit effort.

6. Ne pas chercher à s'intégrer à tout prix

Vous n'êtes peut-être pas la première copine que votre moitié présente à ses parents. ll est normal qu'ils ne vous considèrent pas (tout de suite) comme un nouveau membre de leur clan. Ne cherchez pas à tout prix à faire partie de la famille en créant une proximité forcée. Cette tactique risque de sonner faux et de ne pas vous mener où vous espérez. Dans un premier temps vous resterez la copine de votre chéri(e) et serez naturellement tenue à distance, c'est normal. Avec un peu de patience vous ferez vite partie de la famille.

7. Rester zen

On comprend que ce soit un moment impressionnant mais votre avenir n'est pas en jeu. S'il est toujours plus sympa d'avoir de bonnes relations avec ses beaux-parents, rien ne sert de vous mettre la pression. Même si le déjeuner se passe mal, il y a peu de risques que votre moitié change d'avis sur votre relation. Alors restez zen et détendez-vous, ce n'est pas en vous voyant à cran qu'ils pourront vous découvrir et vous apprécier. Si jamais votre rencontre avec ses parents ne se passe pas comme prévu rappelez-vous que ce n'est pas la première fois qui définit une relation.