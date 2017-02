Robe Pull and Bear - 29,99 euros Crédits : Pull and Bear | Date :

publié le 01/02/2017 à 07:35

Elle a du style l'ancienne Première dame des États-Unis. Jackie Kennedy, épouse du président assassinée en 1963 à Dallas, au Texas, est l'héroïne dans un biopic éponyme, dans les salles aujourd'hui en France. Incarnée par la bouleversante Natalie Portman, Jackie Kennedy se révèle, en toutes circonstances et selon les premières images du film, une férue de mode.



Des tailleurs aux couleurs loin d'être monotones, des accessoires on ne peut plus chic, la Première dame n'a pas séjourné trois ans à la Maison Blanche mais aura marqué les esprits. Cette femme blessée, trompée, ne cesse aujourd'hui encore d'inspirer les créateurs, stylistes et magazines de mode. Une tendance qui risque de continuer sur sa lancée avec ce film du réalisateur chilien Pablo Larraín, sélectionné dans plusieurs catégories aux Oscars - dont celle des costumes (étonnant, non ?).

Et vous, seriez-vous prêtes à adopter le style de la légendaire Première dame, symbole de la grâce et de l'élégance à l'américaine ? À la ville comme en soirée (costumée), vous pouvez vous inspirer d'elle en toute circonstances puisque la rédaction de Girls vous a facilité de le travail en chinant les pièces à la Jackie Touch incontestable.



Exemples avec ce tailleur couleur vin trouvé chez ASOS (59,99 euros), cette chic paire d'escarpins Pull and Bear (29,99 euros), cette robe gracieuse et 60's sur Topshop (52 euros) ou encore ce discret et élégant sac Forever 21 (9 euros)... Bon shopping !