REPORTAGE - Comme chaque année a eu lieu le traditionnel déjeuner des nommés, dans le célèbre restaurant des Champs Élysées, à Paris.

par Stéphane Boudsocq , Lucie Valais publié le 06/02/2017 à 10:48

Dernière ligne droite avant la 42e cérémonie des César. Et pour s'y préparer, le traditionnel déjeuner des nommés avait une fois de plus lieu au Fouquet's, à Paris. Un repas durant lequel il a bien été confirmé qu'il n’y aura pas cette année de président ou de présidente, après le renoncement de Roman Polanski. Sur les 177 nommés - ayant reçu pour l'occasion leur certificat officiel - en compétition le 24 février prochain, quelques uns avaient fait le déplacement jusqu'aux Champs Élysées, notamment Marina Foïs, nommée dans la catégorie meilleure actrice, ou Laurent Lafitte, en lice, lui, pour le César du meilleur second rôle masculin dans le film Elle de Paul Verhoeven.



Un long-métrage qui cumule près de 700.000 entrées à ce jour, et 11 nominations au total en France, et celle d'Isabelle Huppert pour l'Oscar de la meilleure actrice aux États-Unis. À cette table d’honneur du déjeuner des nommés se trouvait également Omar Sy. Cinq ans après avoir reçu le titre de meilleur comédien pour Intouchables, l'acteur est cette fois en lice pour son rôle dans Chocolat de Roschdy Zem, sorti en 2016.

Huit nominations, ça met une lumière sur le film, c'est une reconnaissance Nicole Garcia Facebook Twitter Linkedin

Juste à côté de lui se trouvait Nicole Garcia, dont le film Mal de pierre est notamment nommé dans les catégories reines du meilleur film et du meilleur réalisateur. Après 11 nominations et un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1980, l'émotion de faire partie des finalistes 2017 est toujours aussi présente. "8 nominations, ça met une lumière sur le film, ce qui m'a beaucoup touché, c'est une reconnaissance, quelque chose qui fait bigrement plaisir", confie l'actrice-réalisatrice.



Et à grande occasion, tenue correcte exigée. "La tenue, c'est très très important ! Le reste, avoir le César tout ça, est très secondaire. Si on a une belle robe, on peut rater un César de façon digne alors que si on est mal fringuée, la soirée est fichue", s'amuse Marina Foïs.