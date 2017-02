Bird on the wire

publié le 08/02/2017 à 14:37

Dépassée la Saint-Valentin ? La fête des amoureux aurait-elle perdu de son charme sous les avalanches de cartes, de chocolat en forme de cœur et roses rouges aux pétales déjà fripés le lendemain au matin ? Certes, le côté commercial de cette fête ne plaît pas à tout le monde. Pour d'autres, c'est la pression de devoir faire comme tout le monde qui dérange. J'ai connu un couple qui avait délibérément choisi de ne jamais fêter la Saint-Valentin de leur vie, préférant symboliser leur amour quelques jours plus tard, pour l'anniversaire de leur rencontre.



Une (petite) preuve qui montre bien que les gens ont parfois besoin de symboliser leur amour. Dîner dans un resto, aller au cinéma, s'offrir des cadeaux, les occasions de prouver concrètement votre amour ne manquent pas.



Mais avant de montrer à votre moitié que vous l'aimez, quelle(s) preuve(s) d'amour effectuez-vous à votre propre attention ? Une question qui, soit dit en passant, convient également aux personnes célibataires. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous manifeste à quel point vous êtes géniale. Prenez les devants, faites-vous plaisir et, en ce 14 février, ayez un geste d'amour d'abord envers votre petite personne avant de penser aux autres. Pour une fois.

Pour vous guidez, la rédaction de Girls vous a sélectionné quelques incontournables pour chouchouter votre corps et votre esprit. Des savons qui sentent bon (trouvés dans la collection "Saint Valentin 2017" de Lush) pour un moment de douceur dans sa salle de bain, des livres dans lesquels on a le droit de gribouiller ou une jolie bougie (Zara Home). Promis, ça vous fera le plus grand bien.