publié le 30/01/2017 à 11:06

Ils étaient sept à prétendre au titre de candidat à la présidentielle de la "Belle alliance populaire". Dimanche 29 janvier, c'est finalement Benoît Hamon qui a été désigné grand vainqueur avec 58,65% des suffrages, contre 41,35% pour Manuel Valls.



"Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire", a déclaré le frondeur socialiste lors de son discours de victoire avant d'interpeller Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot en vue d'une alliance avant le premier tour de la présidentielle, le 27 avril prochain. L'objectif de l'élu des Yvelines ? "Rassembler tous les Français autour d'un futur désirable", a-t-il affirmé.

Quel est ce futur tant désiré par Benoît Hamon, notamment sur les questions des droits des femmes ? Girls est allé lire son programme et vous résume les 9 propositions du candidat.

La PMA pour tou(te)s

Le programme de Manuel Valls contenait quelques affirmations mais peu de propositions concrètes. Celui de Benoît Hamon en liste plusieurs. Elles sont fortes et parfois controversées comme celle visant à autoriser la PMA à toutes les femmes, seules ou en couple.



À ce jour, la loi est claire : la PMA ne peut être pratiquée que dans deux cas : lorsque l'un des deux conjoints est stérile, ou atteint d'une grave maladie qu'il risque de transmettre à sa progéniture. Avec sa proposition, Benoît Hamon veut donc ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles.

Augmenter le délai de prescription du viol

L'ancien ministre de François Hollande projette d'augmenter le délai de prescription du viol, aujourd'hui porté à 20 ans après la majorité de la victime. Un sujet remis sur la table après l'affaire Flavie Flament / David Hamilton. L'animatrice de RTL affirme avoir été violée, à l'âge de 13 ans, par le célèbre photographe.



Si les faits sont aujourd'hui prescrits, Flavie Flament est aujourd'hui chargée par le gouvernement d'une réflexion pour revenir sur ce délai. Benoît Hamon s'inscrit dans la même démarche que l'actuel gouvernement, mais l'élu socialiste ne précise pas dans son programme de combien d'années il souhaite augmenter le délai de prescription.

#PrimaireLeDebat Doublement du budget du Ministère des Droits des Femmes, notamment pour lutter contre violences et harcèlement #DesActes pic.twitter.com/Te6fhc09Gx — Benoît Hamon (@benoithamon) 19 janvier 2017

Vers plus de parité et d'égalité

Benoît Hamon veut promouvoir la place des femmes en politique. Ses mesures pour favoriser la parité ? Pénaliser plus sévèrement les partis qui ne la respectent pas et de doubler le budget du ministère des Droits des femmes.



Afin de faire respecter les égalités salariales entre les hommes et les femmes, le candidat à la présidentielle veut également "renforcer les sanctions inscrites dans la loi". À savoir à ce jour : 1 an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende en cas de non respect de la législation.

Faciliter la vie des mères (et des pères)

Le candidat a pensé aux mères célibataires en prévoyant la création d'un service public de la petite enfance. L'objectif : permettre à ces femmes de pouvoir s'assurer une vie active malgré un manque de moyens financiers.



Les papas pourront également rester plus longtemps à la maison après la naissance d'un nouvel enfant puisque Benoît Hamon souhaite aligner le congé paternité au congé post-natal dont bénéficient les mères.

Multiplier les centres d'accueil du planning familial

Quand des milliers de manifestants défilent "pour la vie" et contre l'IVG, Benoît Hamon veut, lui, protéger les informations sur l'IVG, notamment en multipliant les centres d'accueil du planning familial sur tout le territoire. L'objectif : permettre aux jeunes filles d'être correctement informées et aidées dans leurs questions et problèmes liés à la sexualité.