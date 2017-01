La lettre émouvante des sœurs Bush à Malia et Sasha Obama

Sasha et Malia Obama (15 et 18 ans), filles de Barack Obama.

Jenna et Barbara Bush se sont placées en grandes sœurs de Sasha et Malia Obama. Dans une lettre ouverte publiée sur le site du Time, les deux filles de George W. Bush expliquent aux enfants de Barack Obama tout ce qui les attend maintenant que le mandat de leur père touche à sa fin. Elles reviennent sur leur propre départ de la Maison Blanche afin d'encourager et rassurer leurs "héritières".



Les sœurs Bush commencent par féliciter Sasha et Malia pour tout ce qu'elles ont accompli pendant ces huit années à la Maison Blanche : "Vous avez fait beaucoup de choses. Vu beaucoup de choses (...). Vous avez voyagé au Liberia et au Maroc avec votre mère pour parler aux filles de l'importance de l'éducation, des filles qui se sont vues en vous, qui se sont vues en vos parents, ont vu ce qu'elles pouvaient devenir si elles continuaient à étudier et à apprendre".



Dîners d'État, voyages et même blagues de Barack Obama, Jenna et Barbara Bush montrent qu'elles ont suivi les temps forts de la famille qui a succédé à la leur à la Maison Blanche.

Une photo publiée par Malia Ann Obama (@obama.malia) le 10 Déc. 2016 à 20h09 PST

Les deux femmes, qui sont aujourd'hui chef d'entreprise et journaliste, donnent leurs conseils aux filles pour la suite : "N'oubliez jamais les personnes formidables qui vivent à la Maison Blanche (...) Profitez de la fac. Trouvez vos passions. Apprenez à vous connaître. Faites des erreurs - vous avez le droit d'en faire. Continuez à vous entourer d'amis loyaux qui vous connaissent, vous adorent et vous protégeront".



En conclusion, Jenna et Barbara rassurent Malia et Sasha : "Comme toujours, vos parents vont vous soutenir alors que vous commencez un nouveau chapitre. Et nous aussi". Trop d'amour.