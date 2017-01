Natalie Portman a été payée trois fois moins qu'Ashton Kutcher pour "Sex Friends"

publié le 11/01/2017 à 11:25

Les inégalités de salaires entre hommes et femmes ne concernent pas que le monde de l'entreprise. Les stars d'Hollywood n'échappent pas à la règle. Même les actrices les plus célèbres et respectées du cinéma, telle que Natalie Portman. La comédienne oscarisée pour son jeu remarquable dans Black Swan a révélé dans les colonnes du Marie Claire anglais avoir gagné bien moins d'argent que son partenaire à l'écran dans une comédie romantique.



Il s'agit de Sex Friends, ou No Strings attached en version originale. Et l'acteur, c'est Ashton Kutsher. Il aurait alors empoché trois fois le montant de l'enveloppe reçue par Natalie Portman. "Je ne me suis pas énervée comme j'aurais dû, a commenté l'actrice. Je sais qu'on est déjà très bien payés, donc c'est compliqué de se plaindre, mais bon la différence est folle".

Ce n'est pas la première fois que les inégalités de cachet à Hollywood se retrouvent dans la presse. Jennifer Lawrence s'était déjà insurgée en octobre 2015 dans la newsletter Lenny, tenue par la créatrice de la série Girls, Lena Dunham. Natalie Portman, elle, est en promotion pour le film Jackie, dans lequel elle campe le rôle de l'ancienne première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, qui sortira le 1er février prochain.