Elle est l'une des rares artistes à avoir accepté de chanter pour l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, mais à une condition...

Rebecca Ferguson pourrait chanter à l'investiture de Donald Trump, à une condition.

par Lucie Valais publié le 08/01/2017 à 07:00

C'est probablement l'action la plus forte de ce début 2017. Alors que Donald Trump s'apprête à emménager à la Maison Blanche, (très) rares sont les artistes qui ont accepté de chanter à la cérémonie d'investiture du futur président des États-Unis. Comme beaucoup d'autres, Rebecca Ferguson a été approchée pour se produire le 20 janvier à Washington. La jeune chanteuse, découverte dans la version anglaise de X Factor en 2010, vient de réaliser un coup de maître.



"On m'a proposé [de chanter à l'investiture ndlr.], et voici ma réponse", commence la britannique dans une publication sur les réseaux sociaux. "Si vous me permettez de chanter Strange fruit, une chanson qui a une importance historique énorme, une chanson qui a été censurée aux États-Unis pour être trop controversée. Une chanson qui parle à toute la population Noire, méprisée et opprimée aux États-Unis. Une chanson qui rappelle que l'amour est la seule chose qui vaincra toute la haine dans ce monde, alors j'accepterais volontiers votre invitation, et on se verra à Washington", écrit-elle ensuite. Une initiative qui risque de faire du bruit.

> Nina Simone: Strange Fruit

La chanson dont Rebecca Ferguson parle est à l'origine un poème de 1937, qui dénonce les exactions infligées aux Noirs aux États-Unis, aux XIX et XXe siècles. Un titre fort, devenu un hymne antiraciste grâce à l'interprétation de Billie Holiday, et dans lequel les "strange fruits" sont en fait les corps pendus aux arbres du Sud des État-Unis. Donald Trump n'a pas encore répondu, mais nulle doute que la démarche de Rebecca Ferguson fera couler de l'encre, des deux côtés de l'Atlantique.

Rebecca Ferguson, de Liverpool à Washington

Rebecca Ferguson, jeune britannique née en 1986 à Liverpool, a été découverte dans la version anglaise de l'émission X Factor, en 2010. Elle termine en seconde position de cette septième saison, juste devant le boys band en devenir, One Direction. Une exposition médiatique qui permet à Rebecca Ferguson de signer chez Columbia Records, avec lequel elle a sorti quatre albums. Son dernier en date, Superwoman, est sorti en octobre 2016.



Très populaire outre-Manche, la chanteuse a été démarchée par les équipes de Donald Trump, pour se produire lors de sa cérémonie d'investiture, devant le Capitole. D'une mère anglaise et d'un père d'origine jamaïcaine, la jeune chanteuse lance un défi chargé de symbolique au président-élu et à son électorat.



En attendant l'approbation du futur président des États-Unis, on imagine comme l'initiative pose question à l'équipe conservatrice de Donald Trump, ainsi qu'à ses admirateurs.

Une chanteuse engagée

Influencée par Nina Simone et Aretha Franklin, Rebecca Ferguson avait déjà interprété un autre hymne emblématique des Droits de l'Homme. Pour les auditions de l'émission X Factor, la chanteuse avait chanté le titre de Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, d'ailleurs repris par Aretha Franklin en 1967.



Maman de deux enfants, la jeune femme a été victime d'exclusion dans son enfance. La chanteuse a grandi dans une famille qui avait peu d'argent, et se réjouit d'avoir pu concrétiser ses rêves dans la musique.



Très active sur les réseaux sociaux, Rebecca Ferguson réagi régulièrement à des sujets d'actualité délicats. Dernièrement, c'est à la tragédie d'Alep qu'elle a rendu hommage, dans un long texte où elle encourage ses fans à faire des dons pour venir en aide aux habitants.