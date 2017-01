EN IMAGES - Sasha et Malia Obama, deux adolescentes à la Maison Blanche

De plus en plus présentes dans les médias, les deux jeunes filles portent désormais une attention toute particulière à leur allure.

De plus en plus présentes dans les médias, les deux jeunes filles portent désormais une attention toute particulière à leur allure. Date :

En 2013, la famille se rend à Berlin. L'occasion pour Sasha, 12 ans, d'affirmer son look et de montrer qu'elle n'est plus - vraiment - une enfant.

En 2013, la famille se rend à Berlin. L'occasion pour Sasha, 12 ans, d'affirmer son look et de montrer qu'elle n'est plus - vraiment - une enfant. Date :

Fin d'un mandat pour Barack Obama : en 2012, une nouvelle campagne s'ouvre. Sasha et Malia, 11 et 14 ans, sont désormais très attentives lors des discours de leur père.

Fin d'un mandat pour Barack Obama : en 2012, une nouvelle campagne s'ouvre. Sasha et Malia, 11 et 14 ans, sont désormais très attentives lors des discours de leur père. Crédits : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

En 2010, les vacances de Malia et Sasha riment avec soleil et balades à vélo en famille.

En 2010, les vacances de Malia et Sasha riment avec soleil et balades à vélo en famille. Date :

Dans la famille Obama, on aime visiblement les enfants. Ici, Malia et Obama racontent des histoires pleines de monstres à l'occasion de Pâques en 2009.

Dans la famille Obama, on aime visiblement les enfants. Ici, Malia et Obama racontent des histoires pleines de monstres à l'occasion de Pâques en 2009. Date :

Cartable sur le dos et bisou à leur papa avant d'aller à l'école : Malia et Sasha sont des fillettes - presque - comme les autres...

Cartable sur le dos et bisou à leur papa avant d'aller à l'école : Malia et Sasha sont des fillettes - presque - comme les autres... Crédits : STAN HONDA / AFP | Date :

Avant d'avoir été les filles du président des États-Unis, Malia et Sasha Obama ont été celles d'un sénateur. En 2005, elles ont respectivement 7 ans et 4 ans.

Avant d'avoir été les filles du président des États-Unis, Malia et Sasha Obama ont été celles d'un sénateur. En 2005, elles ont respectivement 7 ans et 4 ans. Crédits : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Avant d'avoir été les filles du président des États-Unis, Malia et Sasha Obama ont été celles d'un sénateur. En 2005, elles ont respectivement 7 ans et 4 ans.

publié le 12/01/2017 à 09:00

À leur arrivée à la Maison Blanche, Sasha et Malia Obama n'étaient que des fillettes. 8 ans plus tard, alors qu'elles s'apprêtent à faire leurs adieux à la demeure présidentielle, les filles de Barack Obama sont devenues de toutes jeunes femmes. Des filles au parcours hors normes qui, déjà, bouillonnent d'énergie et d'ambitions.



Malgré l'exposition médiatique de leur entourage direct, les deux sœurs, elles, ont toujours été protégées. Toujours souriantes sur les clichés, les deux jeunes filles d'aujourd'hui 15 et 18 ans ont acquis au cours du temps la réputation d'être serviables, polies et brillantes. Dans une interview au magazine américain Ladies' Home Journal, Michelle Obama expliquait qu'elle souhaitait enseigner à ses enfants les valeurs de "l'investissement" et de l'excellence, y compris dans le domaine sportif.

Passion pour le cinéma et looks audacieux

Ce travail semble avoir porté ses fruits pour les deux jeunes filles. Sasha, 15 ans, pratique assidûment le basket. On sait par ailleurs que son père ne manque jamais une occasion de la briefer avant un match. De son côté, Malia se passionne pour le cinéma et aspire même à devenir réalisatrice. Récemment diplômée de la Sidwell Friends School à Washington, elle fera cette année son entrée à Harvard après avoir profité de son année sabbatique.

Des jeunes filles modèles, les sœurs Obama ? Probablement un peu. Ce qui ne les empêche pas d'aspirer, de plus en plus, à vivre comme des adolescentes "normales". Il y a quelques mois, Sasha et Malia ont décidé de troquer les tenues sages inspirées de celles de leur mère pour arborer des looks audacieux, à la pointe de la mode. Longtemps restée silencieuse sur les réseaux sociaux, l'aînée poste désormais régulièrement des photos et des phrases inspirantes sur son compte Instagram. En août 2014, elle a même été photographiée lors du festival de musique Lollapalooza, organisé à Chicago. Comme quoi, être une fille de président n'empêche pas de vibrer et danser au rythme de la foule...