publié le 03/04/2018 à 18:09

Nous avons un homme ou une femme mystère dans The Walking Dead. Dans l'épisode 14 de la saison 8, Negan fait route vers le Sanctuaire, après avoir quitté Jadis. Il s'arrête sur le bord de la route et invite (ou ordonne) le personnage qu'on ne voit pas à monter dans la voiture. Qui cela peut-il être ? À une semaine de l'avant-dernier épisode de la saison 8, il est bienvenu de la part du showrunner d'ajouter (enfin) un peu de suspense à cette saison. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Qui s'apprête à faire son retour dans The Walking Dead ? Notons que Negan le ou la connaît bien, mais qu'il ne l'a pas vu depuis un moment (il s'écrit : 'Bon dieu !' en l'apercevant). Ajoutons que ce personnage est dans un sale état : sûrement couvert(e) de boue et blessé(e) puisque Negan déclare : "Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état aussi merdique". Notre personnage mystère erre donc depuis quelques épisodes dans la nature, probablement sans armes pour se protéger. 3 théories sont possibles.

Laura, membre des Sauveurs

Laura n'a pas été vue depuis l'attaque d'Alexandria dans l'épisode 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Laura est membre des Sauveurs et a fait sa première apparition dans la saison 7. Proche de Dwight, elle est surtout la seule à le voir trahir le camp de Negan pour celui de Rick pendant l'attaque d'Alexandria (épisode 8 de la saison 8). Souvenez-vous, lors de sa dernière apparition, Laura tire sur Dwight avant de s'enfuir. Depuis aucune nouvelle de la Sauveuse, qui détient donc une information capitale. Il est probable qu'elle soit bien la passagère de Negan et qu'elle soit dans un "piteux état" comme il lui fait remarquer. Probablement parce qu'elle doit être blessée et couverte de boue après avoir essayé de regagner le Sanctuaire par la forêt où rodent les zombies. S'il s'agit bien de Laura, Dwight est en danger. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la jeune femme de tout révéler à Negan ? Le suspense est entier.

Sherry, l'ex-femme de Dwight

Sherry est l'ex-femme de Dwight, devenue l'esclave de Negan Crédit : capture d'écran YouTube

Sherry fait partie des personnages de The Walking Dead qui disparaissent brutalement, mais qui restent en vie. Ex-femme de Dwight, obligée de devenir l'esclave sexuelle de Negan, elle parvient à s'enfuir du Sanctuaire dans la saison 7. Elle délivre à cette occasion Daryl, qui était alors le prisonnier des Sauveurs et laisse une lettre d'adieu à Dwight. On ne sait pas où elle se dirige, ni si elle peut survivre longtemps. Elle pourrait avoir décidé de retourner près du Sanctuaire, pour faire le plein de vivres et d'armes et c'est là que Negan la trouverait, dans un "piteux état". Mais, serait-elle prête à retourner près de l’homme qui l'abusait ? La théorie est fragile, à moins que Sherry retourne chez les Sauveurs pour Dwight.



Gregory, l'ancien leader de la Colline

Gregory est l'ancien chef de la Colline qui a rejoint Negan Crédit : Gene Page/AMC

Depuis de nombreux épisodes, Gregory a montré qu'il était prêt à tout pour sa survie. Après avoir dirigé la Colline jusqu'à l'arrivée de Maggie, il a décidé de rejoindre les Sauveurs en comprenant qu'il n'arriverait pas à éliminer cette dernière. Si elle arrive à lui pardonner sa trahison, elle l'enferme avec les autres prisonniers emmenés par Jésus. La dernière fois qu'on voit Grégory, c'est dans l'épisode 13, lorsque les Sauveurs s'échappent. Il a donc probablement choisi de retourner au Sanctuaire, pour être protégé par Negan.