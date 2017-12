publié le 11/12/2017 à 09:14

La saison 8 de The Walking Dead en est à sa moitié. Avant la traditionnelle pause, le "mid-season break", qui permet aux chaînes américaines de se concentrer sur les programmes de fin d'année et aux téléfilms de Noël, AMC a offert un épisode émotionnellement très dur.



Pas de flashback ou d'introspection cette fois, l'épisode ne tourne pas autour du destin d'un seul protagoniste. L'épisode baptisé How It's Gotta Be (Ça doit se passer ainsi) est entièrement tourné vers le présent et l'action.

Deux contre-attaques prennent place simultanément. Le plan de Rick et celui de son ennemi à la batte : Negan. Les deux chefs de guerre comptaient sur l'effet de surprise pour faire plier l'autre camp rapidement dans le creux de la nuit, cependant ils ne cessent de se surprendre.

La suite de cet article contient des éléments sur l'intrigue de l'épisode 8 de la saison 8 de The Walking Dead. Si vous n'aimez pas les spoilers, nous vous conseillons vivement de regarder l'épisode avant d'aller plus loin dans votre lecture.

Mauvaises surprises

L'épisode s'ouvre sur une fusillade et une retraite de Rick sauvé de justesse par Carole. Un montage montre ensuite les visages des protagonistes importants de l'épisode : Rick, Carl, Carole, Ezekiel, Jerry, Maggie et Negan qui siffle en souriant. Un montage identique viendra clore l'épisode en nous montrant les survivants et les pions qui compteront dans la seconde partie de la saison 8.



Aaron et Enid sont montrés dans leur véhicule, en chemin pour le camp de l'Oceanside afin de recruter des forces alliées. Ils évoquent la difficulté qu'il y aura à convaincre ces femmes de les rejoindre et Enid décide, pour aider leur cause, de s’arrêter afin de récupérer un cadeau en signe de bonne foi : de l'alcool. Durant la nuit, une forme s'approche du camion de la distillerie. Aaron est assommé par cette personne et Enid lui vient en aide en tuant l'assaillant. Il se trouve que cette personne était Natania, la grand-mère de Cyndie... Les négociations avec les femmes de l'Oceanside s'annoncent plus difficiles que prévues.



À Alexandria, nos héros se préparent. Daryl est confiant dans leur plan, Michonne promet à la jeune Judith de ramener son père sain et sauf et Carl se prépare, seul. On le voit écrire un mot à son père et retrouver celui d'Enid sur lequel il est écrit "Survit comme tu peux". La tension monte.

Le siège de Negan

Alors que Carl sécurise un passage dans les égouts pour aider "un voyageur" - c'est du moins ce qu'il explique à Michonne quand elle le questionne - la voix de Negan brise le silence de la nuit. avec son port-voix il indique aux habitants d'Alexandria qu'il leur reste un seul choix : se soumettre et s'excuser pour ce que Rick a fait.



Les héros et les habitants comprennent alors qu'il a réussi à s'enfuir et il sera indiqué à plusieurs reprises dans l'épisode que c'est par la volonté et les actions d'Eugene qu'il en est ainsi. Negan demande à chacun de trouver "l'excuse la plus inventive, un poème voire une chanson" pour se faire pardonner. Le moins créatif sera tué pour l'exemple en attendant l'exécution de Rick.



En bon méchant avec un égo, Negan parle. Trop. Il donne même aux habitants trois minutes pour se préparer. Assez de temps pour qu'une large partie du camp prenne la fuite. Carl, n'écoutant que son courage, décide de confronter Negan directement. Alors que les hommes de ce dernier s'apprêtent à ravager Alexandria, le jeune homme au chapeau de cow-boy entame un dialogue avec Negan. Puisqu'il est question de punition et d'excuse pour les péchés de son père (selon Negan), Carl propose de se sacrifier. Une mort pour aider à restaurer la paix et qui aura pour effet d'envoyer un signal clair à Rick. Negan est séduit mais il finit par se rendre compte qu'il s'agissait d'un énième stratagème de Carl pour gagner du temps. Negan lance l'offensive et incendie Alexandria.

De piège en piège

De son côté, Maggie et le convoi de Jesus tombent dans un piège tendu par Simon. Ce dernier obtient leurs armes en menaçant de tuer Jerry. Simon offre un choix à Maggie : l'exécution publique ou retourner d'où elle vient pour continuer la production de nourriture sur la Coline. Pour "l'aider" à choisir, Simon tue Neil qui se trouvait derrière elle dans la voiture. Prise au piège, elle accepte sa proposition. De retour à la Coline, Maggie tue un prisonnier en guise de vengence pour la mort de Neil



Au Royaume, Gavin explique aux habitants qu'ils cherchent Ezekiel et qu'il appartiennent désormais à Negan. Ils seront maintenus en vie et travailleront pour continuer leur production de vivres. Une réduction en esclavage qui est loin de plaire. Ezekiel met discrètement le feu à une réserve d'essence afin de créer une distraction pour que les siens s'enfuient. Gavin finit par le trouver, le bat, et finit par demander à ses hommes de le surveiller comme le lait sur le feu.



Daryl de son côté mène une attaque contre un convoi de Negan. Dwight le dirige et malgré les conseils de Laura, Dwight s'arrête pile dans le piège de Daryl. Un acte prémédité puisque Dwight va trahir les siens et aider Daryl dans son attaque. Laura finira par s'échapper pour prévenir Negan de cette trahison. Dwight, lui, explique qu'il veut simplement voir Negan mourir enfin et qu'il est prêt à aider nos héros.



Deux scènes montrent Eugene. Dans la première on le voit incapable de dormir et en train de pleurer, rongé par la culpabilité de sa traîtrise. Dans une autre, on le voit aider le docteur Carson et le père Gabriel afin qu'ils puissent retrouver Rick. Gabriel lui explique que Rick pourra le pardonner s'il se joint à eux, mais Eugene refuse.

La confrontation entre Rick et Negan

L'épisode se termine à Alexandria. Rick constate l'attaque et se rend chez lui pour chercher ses enfants. Il n'y trouvera que Negan qui l'attaque avec sa batte. Les deux hommes s'affrontent pendant de longues minutes - Rick parvient même à mettre la main sur Lucille, la précieuse batte - mais aucun n'arrive à achever l'autre avant qu'ils ne soient séparés.



Rick et Michonne se retrouvent et partent dans les égouts où les réfugiés sont. Ils y retrouvent Tara, Daryl et les autres dont Dwight. Rick et Michonne observent les survivants. Ils voient Judith et cherchent Carl. Ils finiront par le trouver assis à côté du "voyageur" qu'il a aidé. D'abord rassurés, leurs visages se décomposent en découvrant que le jeune homme a été mordu par un zombie. Il montre déjà des signes de fièvre. Sa mort est inéluctable.