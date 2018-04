publié le 02/04/2018 à 10:15

Negan est de retour ! Le chef des Sauveurs retenu auparavant par Jadis reprend son rôle et sa vengeance. Si on pensait qu'il allait tuer Simon, son lieutenant qui lui a désobéi, dès son arrivée au Sanctuaire, le teaser de l'épisode 15 nous montre le contraire. La saison 8 de The Walking Dead a donc encore quelques surprises, surtout avant son grand final. Intitulé Worth (Mérite), il sera centré sur les Sauveurs, mais aussi nos héros et héroïnes de la Colline. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Negan n'est pas prêt de laisser Rick s'en sortir. Après l'attaque de la Colline, transformée en maison des horreurs dans l'épisode 13, les Sauveurs vont de nouveau assaillir Rick, Maggie et leurs compagnons. Mais cette fois, Dwight copie la carte de Negan et devrait réussir à al faire parvenir à Rick. Reste à savoir comment les Communautés, qui sont à court de munitions vont pouvoir riposter.

Simon, ex lieutenant de Negan semble avoir formé son propre groupe de Sauveurs. Il ne siège pas avec le leader des Sauveurs, comme on a pu le voir auparavant. Mieux encore : Simon demande à Dwight de le rejoindre et de se détourner de Negan.



Aaron et l'Oceanside

Souvenez-nous, dans l'épisode 10, Ellie et Aaron font route vers l'Oceanside. Le duo espère les convaincre de rejoindre la lutte des Communautés contre Negan. Mais, les femmes de l'Oceanside, encore marquées par les exactions et les meurtres des Sauveurs, refusent une nouvelle fois cette offre.



Aaron décide quand même de rester à proximité de leur campement pour les convaincre. Dans l'épisode 14, il a été retrouvé par l'Oceanside. Reste à savoir s'il réussira sa mission.