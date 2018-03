publié le 06/03/2018 à 15:36

Toujours plus de The Walking Dead ! Alors que la saison 8 de la série enregistre des audiences catastrophiques, l'univers zombiesque cherche à s'étendre. Scott M. Gimple, le showrunner de la série, qui sera remplacé par Angela Kang pour la saison 9, a annoncé la nouvelle lors d'un entretien pour The Hollywood Reporter. "Nous allons créer des contenus traditionnels et d'autres un peu moins, mais oui, cela restera de la fiction scénarisée. Les contenus non-scriptés [comme l'émission Talking Dead] sont très éloignés. Mais, je ne vais pas fermer la porte", décrit-il.





Pour le moment, la série Fear The Walking Dead est le spin-off le plus connu de la franchise. Les événements se situent dans le même univers que celui de Rick et ses compagnons. D'ailleurs, on sait depuis quelques mois que le personnage de Morgan rejoindra la saison 4 de Fear The Walking Dead. Un premier lien entre les deux séries qui pourraient être développés dans les prochains contenus, comme par exemple des spin-off consacré à des personnages comme Michonne ou encore Negan.

"Je souhaite réaliser une variété de projets différents qui sont plus raccords avec ce qu'on peut voir à la télévision, mais peut-être avec des rythmes et des formats différents", continue Scott M.Gimple, sans donner plus de détails. Il faudra donc s'armer de patience.