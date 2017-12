Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / John Wilson

publié le 02/12/2017 à 14:00

Luke Skywalker s'apprête à faire son grand retour au cinéma. Après sa première scène mutique à la fin de Star Wars 7, il va enfin prendre la parole et être au centre de Star Wars 8. Comme l'annonçait Mark Hamill dans différentes interviews, et ce que l'on a pu voir dans les différents trailers, notre héros n'est plus le même.



Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Star Wars 8, changez votre vaisseau de direction, car la suite de cet article contient des spoilers.



Sa première réplique de la bande-annonce, "Il est temps d'en finir avec les Jedi", a provoqué une onde de choc chez les fans. Luke compte-t-il détruire l'Ordre Jedi ? Fonder un nouvel Ordre ? Rejoindre le Côté Obscur ? Dans toutes ces hypothèses, il pourrait bien être le "dernier Jedi" dont parle le titre. Contrairement à ce que dit la traduction française du titre, le réalisateur Rian Johnson a bien spécifié que Star Wars 8 est au singulier et évoque bien un "dernier Jedi".

Dans "Star Wars 7", il est nommé "le dernier Jedi"

Mark Hamill a même confirmé lors d'un entretien pour le New York Times en septembre dernier que Luke était bien le dernier Jedi dont parle le titre : "Dans le générique d'ouverture de Star Wars 7, Luke Skywalker est nommé 'le dernier Jedi'. Il y a toujours des marges de manœuvre dans ces films [les épisodes Star Wars] - tout dépend d'un certain point de vue - mais dans notre histoire [de Star Wars 8], il est le dernier Jedi. Et il s'est exilé sur l'île pour des raisons inconnues".



De quoi mettre les choses au clair une bonne fois pour toute, sans empêcher les cerveaux des fans de bouillonner. Car, si Luke est le dernier Jedi, que va devenir Rey qui a des aptitudes à la Force ? Un Sith ? Ou un Jedi Gris, c'est-à-dire qui utilise autant le Côté Obscur que la Lumière ?