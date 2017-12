publié le 14/12/2017 à 17:02

La galaxie Star Wars est en pleine ébullition. Après plus de deux ans d'attente, les fans peuvent enfin découvrir Les Derniers Jedi (épisode 8), la suite du Réveil de la Force (épisode 7). On retrouve enfin Luke Skywalker, héros brisé, exilé sur la planète d'Ahch-To en compagnie de Rey, la pilleuse d'épaves de Jakku sensible à la Force.



De l'autre côté de la galaxie, Leia poursuit son combat contre le Premier Ordre dirigé par le Suprême Leader Snoke. Il est toujours accompagné de Kylo Ren, le fils de Leia et Han Solo, qui continue de se battre contre sa part de Lumière.

En 2h30, le film fournit une intrigue dense, d'une beauté visuelle rarement vue au cinéma. Et si le space opera répond à de nombreuses questions, il en pose autant lorsque le générique de fin se déroule. Combien de temps les fans devront-ils patienter avant de visionner l'épisode 9 qui clôturera cette nouvelle saga ? Et quid des deux autres spin-off centrés sur la jeunesse d'Han Solo et le personnage d'Obi-Wan Kenobi ? La rédaction vous en dit plus, jeunes Padawan.

23 mai 2018 : "Solo : A Star Wars Story"

Le casting complet du spin-off de "Star Wars" sur Han Solo, prévu pour 2018 Crédit : Disney

Après Rogue One, Disney et Lucasfilm préparent un second spin-off de la franchise Star Wars. Réalisé par Ron Howard, après les renvois de Phil Lord et Christopher Miller pour "divergences artistiques", il sera centré sur la jeunesse de Han Solo. Le contrebandier le plus célèbre de la galaxie sera incarné par Alden Ehrenreich.



Ce dernier partagera l'affiche avec Emilia Clarke (Game of Thrones) qui incarnera Kira, Donald Glover, qui sera le jeune Lando Calrissian et Woody Harrelson (Tueurs nés, Hunger Games) qui campera Beckett, le mentor de Han Solo. Bien évidemment, on pourra aussi compter sur la présence de Chewbacca et sûrement assister à la première rencontre du Wookie avec le héros.

18 décembre 2019 : "Star Wars 9"

C'est finalement J.J. Abrams qui réalisera Star Wars 9, après le renvoi de Colin Trevorrow pour "différends créatifs", selon le communiqué officiel. Pour le moment, il n'y a pas d'informations officielles sur le tournage de cet épisode, son intrigue et ses nouveaux personnages.



Mais, les fans savent au moins que le film est prévu pour décembre 2019, comme les autres épisodes (Star Wars 7 est sorti le 16 décembre 2016, Star Wars 8 le 13 décembre 2017). Selon la fiche de l'épisode 9 sur Allocine, le long-métrage devrait sortir le 18 décembre 2019.

2020 : le spin-off sur Obi-Wan Kenobi

Les rumeurs couraient depuis des mois, mais la nouvelle a été confirmée en août dernier par The Hollywood Reporter. Le troisième spin-off de la franchise sera consacré à Obi-Wan Kenobi, l'ancien maître Jedi d'Anakin Skywalker. Il sera réalisé par Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours, The Reader).



Selon Gamespot, le tournage devrait débuter en janvier prochain à Londres dans les célèbres Pinewood Studios. Reste à savoir si Ewan McGregor reprendra son rôle de Maître Jedi, qu'il avait campé dans la prélogie (épisodes 1,2 et 3).