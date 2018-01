publié le 16/01/2018 à 16:43

La saga Star Wars continue d'envahir le petit écran. Ce soir, TF1 diffuse Le Retour du Jedi (épisode 6) qui clôt la trilogie originelle de George Lucas. C'est le film où les fans en 1983 ont découvert l'affrontement final entre Luke et Dark Vador, mais aussi les Ewoks, oursons guerriers de la Lune d'Endor, la mission de sauvetage de Han Solo et le répugnant Jabba le Hutt (entre autres). Avant cela, la communauté Star Wars du monde entier aura patienté 3 ans, sans avoir la moindre idée du dénouement de la saga.



S'il a fait vibrer des générations de fans depuis 35 ans, Le Retour du Jedi conserve encore quelques anecdotes peu ou méconnues des fans. À l'occasion de sa diffusion dès 21 heures, l'équipe de RTL Super vous dévoile 6 secrets de tournage, pour prolonger l'aventure dans la saga la plus emblématique de la pop culture.



1. Mark Hamill souhaitait que Luke bascule du Côté Obscur

En 2005, Mark Hamill a révélé sur le plateau de l'émission américaine Dinner For Five, qu'il aurait aimé que Luke abandonne le Côté Lumineux, comme l'explique la version Britannique de Metro. "En tant qu'acteur, cela aurait été plus stimulant à jouer. J'ai pensé que c'était une suite logique après les événements de L'Empire contre-attaque (épisode 5). Mais, j'aurai été sur le point de tuer Han Solo, la princesse Leia ou quelqu'un d'autre dont j'étais proche", expliquait l'acteur. Heureusement, ce n'est pas arrivé sauf dans la série de comics Dark Empire publiée entre 1991 et 1992.

2. Salacious Crumb était le personnage préféré de George Lucas

L'effrayante petite bête de compagnie de Jabba le Hutt est en réalité l'une des créatures favorites de George Lucas, mais aussi de l'équipe du Retour du Jedi. "Un jour je suis rentré dans une boutique de costume, j'ai trouvé Salacious et j'en suis tombé amoureux", confie le réalisateur de la saga intergalactique dans l'oeuvre The Making of Return of the Jedi: The Definitive Story Behind the Film. Même son de cloche de la part d'Anthony Daniels (C3-PO) : "Salacious Crumb est mon personnage préféré. Cette petite marionnette n'a pas arrêté de m'amuser pendant les interminables attentes entre les prises".

3. Le tournage a très mal commencé

Après le tournage chaotique dans le froid nordique pour L'Empire contre-attaque, l'équipe de Star Wars a connu quelques galères sur celui du Retour du Jedi. La première scène tournée est celle où Han Solo, Leia et Luke s'échappent du repaire de Jabba à bord du Faucon Millenium, sous une tempête de sable (la scène a finalement été coupée au montage).



Lorsque Richard Marquand [le réalisateur du film], crie "Action !" : "R2-D2 dévie de sa route et fonce sur un rocher. La première équipe de tournage n'entend pas le 'action !' à cause du bruit des machines à vent et attend toujours pour commencer. Et au final, l'effet de vent est tellement réussi qu'il cache tout", apprend-on dans le livre The Making of Return of the Jedi: The Definitive Story Behind the Film.



4. Les Ewoks ont failli ne jamais voir le jour

Difficile d'imaginer Le Retour du Jedi sans Les Ewoks, ces oursons guerriers de la Lune forestière d'Endor. Et pourtant, George Lucas avait d'abord prévu que les rebelles rencontrent des Wookies et non des Ewoks. Mais, lors de la réécriture du scénario, George Lucas et ses partenaires ont réalisé que les Wookies étaient des êtres beaucoup trop "avancés" pour le reste de l’intrigue, puisque Chewbacca peut piloter, réparer le Faucon Millenium et utiliser n'importe quelle arme de la galaxie.

5. La célèbre réplique de l'Amiral Ackbar est une improvisation

Au départ, l'Amiral Ackbar ne devait pas hurler "It's a trap" ("c'est un piège") lors de l'attaque surprise de l'Empire contre les vaisseaux rebelles, mais "It's a trick" ("c'est un tour"). Lors du montage du film, la réplique a finalement été changée. Il faut bien reconnaître que "It's trap" sonne beaucoup mieux que "It's a trick", qui est et restera LA réplique de l'Amiral Ackbar, qu'on revoit d'ailleurs dans Les Derniers Jedi.

6. Mark Hamill aurait aimé que Luke ait une petite amie

Dans The Making of Return of the Jedi: The Definitive Story Behind the Film, l'auteur J. W. Rinzler explique que Mark Hamill a personnellement insisté auprès de George Lucas pour avoir une histoire d'amour dans l'épisode 6.



"Hamill avait offert à George un très beau livre de science-fiction et dans un mot il lui demandait de choisir une petite amie pour Luke, parmi les héroïnes du livre, confie Rinzler. Il pensait que si Luke ne pouvait être amoureux de Leia, il avait le droit d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre." Mais, George Lucas n'a pas retenu cette idée pour Luke. Et on peut le comprendre : un Jedi n'a pas le droit d'être amoureux.