publié le 12/06/2017 à 12:27

Moment émotion pour les fans de Star Wars lors de la 71ème édition des Tony Awards dimanche 11 juin. Le légendaire interprète de Luke Skywalker, Mark Hamill, était présent pour introduire la séquence des hommages aux personnalités disparues pendant l'année, comme Gene Wilder, Debbie Reynolds... et Carrie Fischer.



Celui qui interprète le frère de la Princesse Leia à l'écran n'a pas manqué de rendre hommage à sa collègue et amie lors de ce moment déjà fort en émotion. "Nous avons perdu de nombreux membres de notre famille théâtre. Des légendes de la scène, des artistes des coulisses, des princes du show business... et une princesse", a-t-il déclaré après une courte pause, une main sur le cœur.

Il a ensuite ajouté : "Ils ont inspiré une génération d'amoureux du théâtre en faisant preuve de force, de résistance et d'intégrité. Nous allons chérir leur passion et leur expertise qui ont fait de Broadway ce qu'il est aujourd'hui, ainsi que leur indomptable esprit qui continue d'influencer le futur".



Ce clin d’œil fait subtilement référence à l'actrice, décédée en décembre 2016, qui a écrit et joué au théâtre Wishful Drinking, son one-woman show autobiographique. Mark Hamill rend régulièrement hommage à son amie et partenaire à l'écran, comme il l'avait fait de manière très émouvante lors de la Star Wars Celebration, le 14 avril dernier.

Bette Midler sacrée à 71 ans

Chaque année, les Tony Awards récompensent le meilleur du théâtre et de la comédie musicale américaine. Lors de cette édition 2017, la comédienne Bette Midler a été sacrée meilleure actrice pour son retour sur les planches avec Hello, Dolly ! Dear Evan Hansen, pièce chantée traitant du suicide et de l'adolescence, a également été la grande gagnante de la soirée, remportant six prix dont la meilleure comédie musicale.