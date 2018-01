publié le 10/01/2018 à 12:14

Solo : A Star Wars Story, chronique d'un échec annoncé ? Depuis des mois, le deuxième spin-off de la saga Star Wars, consacré à la jeunesse de Han Solo, semble en extrême difficulté. À quatre mois de sa diffusion au cinéma, toujours aucune bande-annonce de prévue, ni de nouvelles images officielles.



Une absence qui fait tiquer les fans puisque généralement Disney-LucasFilm diffuse bande-annonce et images officielles huit mois voir un an avant la sortie d'un épisode (comme celle de Rogue One, premier spin-off de la saga).

Stratégie de "communication" pour augmenter l'impatience du public ou vrais problèmes de post-production ? Aucune information officielle n'a été communiquée. Rappelons tout de même que les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller ont été renvoyés pour "différents créatifs" en juin dernier et remplacé par Ron Howard (Da Vinci Code). Et selon des rumeurs, Alden Ehrenreich (Han Solo) aurait dû suivre des cours de théâtre pendant le tournage, à cause d'un manque de talent criant.

L'équipe repartirait en tournage pour 3 semaines

Autant d'absences d'informations et de rumeurs qui ne présagent rien de bon. Sans compter la récente révélation qu'un utilisateur du forum Reddit vient de faire. Une incroyable révélation, à prendre tout de même avec des pincettes, comme le révèle média CinemaBlend. De quoi donner des sueurs froides aux fans de Han Solo.



On saurait enfin pourquoi aucun trailer de Solo : A Star Wars Story n'a été diffusé : le film ne serait pas prêt / satisfaisant et repartirait en tournage fin janvier pour trois semaines. C'est en tout ce qu'affirme cet internaute de Reddit. Une nouvelle qui ne serait pas vraiment de bon augure, tant les reshoots ont la plupart du temps mauvaise réputation.



Cependant, il faut quand même rappeler que les scènes avec Dark Vador dans Rogue One, qui font partie des meilleurs moments du film, ont été ajoutées lorsque le spin-off est reparti en tournage sept mois avant sa sortie.

Aucune photo officielle diffusée depuis février 2017

Officiellement, on ne sait pas exactement à quel point la version du film de Phil Lord et Chris Miller a été modifiée par Ron Howard. Le réalisateur s'est contenté de publier des photos de tournage, qui donnent peu d'informations sur l’intrigue, contrairement à la photo du casting et celle avec Phil Lord et Chris Miller dans le Faucon Millenium publiées en février 2017.



Disney a peut-être pris le parti de ne rien dévoiler de Solo pour que le film ne pâtisse pas du succès mondial des Derniers Jedi, sorti en décembre dernier. Dans tous les cas, il va falloir s'armer de patience avant d'en savoir plus sur Solo, prévu pour le 23 mai prochain.