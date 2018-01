publié le 09/01/2018 à 17:26

Préparez-vous à voyager dans une galaxie très lointaine dès ce mardi 9 janvier. Depuis un mois, TF1 diffuse la saga Star Wars, et c'est maintenant au tour de L'Empire contre-attaque (épisode 5) de (re)séduire téléspectateurs et téléspectatrices de toutes les générations.



Sorti en août 1980, cet épisode reste à ce jour l'un des préférés des fans. Aussi bien pour ses prouesses visuelles, ses répliques cultes, sans oublier son intrigue pleine de rebondissements. Faut-il vraiment des bonnes raisons pour revoir ce monument de la saga ? S'il vous en faut pour monter dans le Faucon Millenium et passer en vitesse lumière, l'équipe de RTL Super vous a trouvé 6 arguments.

De la célèbre réplique de Dark Vador, sans oublier la prestation de Carrie Fisher, décédée le 27 décembre 2016, voici de quoi vous préparer à une soirée en compagnie de vos personnages préférés.

> Star Wars : l'Empire contre-attaque - La Bande Annonce VF

1. Pour la réplique : "Non, je suis ton père"

Et oui, contrairement à la fausse légende, Dark Vador ne dit pas à Luke : "Je suis ton père", mais bien : "Non, je suis ton père". Un moment d'une intensité dramatique qu'aucun fan ne peut oublier.



Et même si tout le monde (ou presque, on ne sait jamais) est au courant que Dark Vador est le père de Luke, les frissons sont toujours au rendez-vous. La prestation de Mark Hamill, le visage déchiré par la douleur, est exceptionnelle. Tout comme la posture de Vador tout-puissant qui tente de séduire sa progéniture avec le côté Obscur.

2. C'est la première apparition de Maître Yoda

Il est des Jedi les plus puissants de Star Wars, et c'est dans le marécage de Dagobah qu'on le découvre. Incarné par Frank Oz, Yoda a lui aussi marqué des générations de fans par ses répliques ("Fais ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essais"), mais aussi par son savoir et sa sagesse.



Bon gré mal gré il essaie de former Luke, alors qu'il reconnaît très vite le fils d'Anakin/Vador, tiraillé entre le côté Obscur et la Lumière. Et impossible d'oublier la scène où il arrive à sortir le X-Wing, sous les yeux ébahis de Luke.

3. La beauté de la bataille sur la planète Hoth

S'ils ont réussi à détruire L'Étoile Noire dans l'épisode 4 (grâce aux rebelles de Rogue One), les rebelles sont toujours en danger dans l'épisode 5. Réfugiés sur la planète glacée Hoth, ils vont devoir partir en catastrophe à l'approche des machines impériales.



Alors que les convois s'envolent vers une autre base, Luke Skywalker et les autres pilotes vont affronter les TB-TT, les véhicules de guerre de l'Empire devenus emblématiques de l'épisode. La scène a de quoi réjouir les amateurs de batailles intergalactiques, même si elle se déroule sur "terre".

4. Les débuts de la formation Jedi de Luke Skywalker

Luke Skywalker, jeune fermier de la planète Tatooine continue d'embrasser son destin de Jedi. Après avoir été très rapidement initié à la Force avec Obi-Wan dans l'épisode 4, il va enfin suivre LA formation en compagnie de Maître Yoda.



Apeuré, pessimiste, Luke a du mal à embrasser la doctrine des Chevaliers, au grand dam de Yoda. Et pourtant, c'est ici sur ce sol marécageux que "la légende Luke Skywalker" (qu'il n'a de cesse de regretter dans Star Wars 8) démarre. C'est là qu'il apprend à ne faire qu'un avec la Force et surtout ses origines.



5. Pour Carrie Fisher, notre princesse Leia

Cela fait un peu plus d'un an que Carrie Fisher a brutalement disparu. La galaxie lointaine est toujours endeuillée et continue de lui rendre hommage. Star Wars 8, qui est sa dernière apparition en tant que Leia, lui est d'ailleurs consacré.



Et quoi de mieux que de lui rendre hommage en regardant l'épisode 5. Celui où elle montre qu'elle est toujours une princesse indépendante, sans peur, prête à tout pour sauver les rebelles et celui qu'elle aime : Han Solo. Plus encore, c'est la première fois qu'on voit aussi la Princesse sensible à la Force, puisqu'elle sent que Luke est en danger après son affrontement contre Vador.



6. Sans oublier le : "Je t'aime... Je sais"

> L'Empire contre attaque : Leïa et Solo

Star Wars c'est aussi un très grand nombre de répliques cultes, mais parmi les plus populaires, c'est bien celle-ci. La première fois que Leia avoue ses sentiments à Han Solo qui s'apprête à être congelé dans la carbonite et être livré à Jabba le Hutt.



Une scène amoureuse comme rarement vu dans Star Wars, bien avant la rencontre d'Anakin Skywalker et Padmé Amidala dans la prélogie.