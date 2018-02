publié le 06/02/2018 à 13:19

Fans de la galaxie Star Wars et de Han Solo, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue du spin-off, passez en vitesse lumière, car la suite du texte contient des spoilers.



On a beau aimé ou non ce premier trailer de Solo : A Star Wars Story, il faut reconnaître qu'il possède de nombreux indices sur l'intrigue. Elle a beau être connue depuis des mois : la jeunesse de Han Solo avant sa rencontre avec Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la princesse Leia dans La Guerre des Étoiles (épisode 4), elle n'en reste pas moins alléchante pour les fans de Star Wars.



Et à quatre mois de sa sortie en France (le 23 mai), Solo : A Star Wars Story a enfin dévoilé ses premières images pendant la finale du Super Bowl et l'émission Good Morning America du 5 février. Entre les courses-poursuites dans l'espace et les apparitions des nouveaux personnages dont Qi'Ra, incarnée par Emilia Clarke de Game of Thrones, certains détails cachés ont pu échapper aux yeux aguerris du public.

1. Les dés porte-bonheur

Dans l'épisode 4 et le "Solo : A Star Wars Story" on trouve les dés porte-bonheur du contrebandier Crédit : SIPANY / SIPA / capture d'écran YouTube

L'image est très rapide, mais elle pourra faire sourire les fans de Star Wars. Alors que le jeune Han Solo pilote à grande vitesse son speeder, avec Qi'Ra (Emilia Clarke), on remarque une sorte de pendentif accroché au-dessus du pare-brise. Il s'agit du porte-clefs avec des dés, que le contrebandier n'a jamais quitté. Il se trouve dans le Faucon Millenium dès La Guerre des Étoiles (épisode 4). Luke Skywalker le récupère après la mort de son ami dans Le Réveil de la Force (épisode 7) pour l'offrir à Leia à la fin des Derniers Jedi, avant d'affronter son neveu Ben Solo / Kylo Ren. Le jeune homme trouve d'ailleurs le porte-bonheur de son père, après le départ des rebelles de la base de Crait.

Le média américain IGN explique que ces dés sont le porte-bonheur de Han Solo. Il les as gardés après avoir gagné le Faucon Millenium, qui appartient au départ à son ami Lando Calrissian, après une partie de Corellian Spike (jeu de dés). Ce qui voudrait dire que Han est déjà l'heureux propriétaire du Faucon dans le passage de la bande-annonce.

2. Le clin d’œil à la Cantina de Mos Eisley

On ne sait pas encore sur quelle planète se trouve ce bar qui rappelle celui de la Cantina de l'épisode 4 Crédit : capture d'écran YouTube

Les bars ont une grande importance dans la galaxie Star Wars. Depuis la célèbre Cantina de Mos Eisley sur Tatooine (épisode 4) où Han Solo rencontre pour la première fois Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi, qui cherchent à échapper aux forces impériales, on a pu aussi découvrir le bar de Coruscant (épisode 3) où les jeunes Anakin et Obi-Wan recherchent la commanditaire de l'attentat contre Padmé, puis le bar de pirates de Maz Kanata (épisode 7) et enfin le casino rutilant de Canto Bight (épisode 8).



Le réalisateur Ron Howard n'a pas fait exception à la tradition et nous dévoile dans Solo A Star Wars Story un bar plus proche de la Cantina, que de Cantino Bight. il pourrait se trouver sur la planète Correlia d'où est originaire Han Solo. Parmi la foule, on remarque une extra-terrestre Twi'lek avec des nattes... Exactement comme Oola, l'esclave de Jabba le Hutt qu'on découvre dans Le Retour du Jedi (épisode 6).

3. On va découvrir le Kessel Run

Han Solo et ses compagnons échappent aux forces impériales à bord du Faucon Millenium Crédit : capture d'écran YouTube

Le Kessel Run est LE trajet qui a permis à Han Solo d'entrer dans la légende des meilleures pilotes de la galaxie Star Wars. Dans l'univers étendu Star Wars, le Kessel Run est une dangereuse route de l'hyperespace empruntée par les contrebandiers.Elle est parsemée de champs d'astéroïdes et de trous noirs. Avec le Kessel Run les contrebandi(è)res peuvent échapper plus facilement aux patrouilles impériales. Han Solo a réussi l'exploit de la traverser en vitesse lumière en 12 parsecs (unité de longueur). Après des années d'attente, les fans vont donc enfin découvrir cet exploit ! Dans cette séquence, on remarque aussi de nouveaux modèles des chasseurs TIE de l'Empire avec un œil rouge au milieu du vaisseau.

4. Les deux ceintures de Chewbacca

Le jeune Han Solo en compagnie de Chewbacca Crédit : capture d'écran YouTube

C'est un petit détail dont on a hâte de connaitre l'histoire. Comme vous pouvez le remarquer, Chewbacca porte sa célèbre "ceinture" sur le devant de sa fourrure. Sauf que dans les précédents épisodes, il n'a plus qu'une branche de sa tenue. Reste à savoir comment il a pu perdre son attirail, même si on se doute que c'est pendant un combat musclé.