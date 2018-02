publié le 05/02/2018 à 21:01

Après des mois d'attente, des retards liés à plusieurs reshoots, Solo : A Star Wars Story commence enfin à livrer ses secrets mais aussi des images. Un teaser a été diffusé pendant le Super Bowl, la grande finale de football américain, suivi d'une bande-annonce trépidante dévoilée lundi 5 février pendant l'émission Good Morning America.



Pour entretenir l'excitation des fans, quatre nouvelles affiches viennent d'être présentées. Derrière ces posters, on retrouve les personnages de Han Solo (Alden Ehrenreich), Lando Calrissian (Donald Glover) et Kara (Emilia Clarke, star de Game of Thrones) qui feront leur première apparition, ainsi que Chewbacca, copilote et fidèle compagnon de Solo. Couleurs claires, figures imposantes, ces affiches sont très réussies.

Très attendu, Solo : A Star Wars Story, le second spin-off de la saga Star Wars, après Rogue One, suivra les aventures du jeune Han Solo, le plus célèbre des contrebandiers de la galaxie bien avant sa rencontre avec Luke Skywalker dans l'épisode IV. Le nouveau film réalisé par Ron Howard est l'un des plus attendus de l'année. Embarquement prévu le 23 mai 2018.