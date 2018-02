publié le 05/02/2018 à 01:49

Les fans Star Wars jubilent. Après de (longs) mois d'attente, le premier trailer de Solo : A Star Wars Story a enfin été diffusé lors de la finale du Super Bowl. C'est le second spin-off de la galaxie très très lointaine après Rogue One, centré sur les rebelles qui ont réussi à voler les plans de l'Etoile Noire entre les épisodes 3 (La Revanche des Sith) et 4 (La Guerre des Étoiles). Le 23 mai prochain, le public pourra donc découvrir Solo : A Star Wars Story, consacré à la jeunesse du contrebandier Han Solo, incarné par Harrison Ford depuis 1977.



Et alors que la communauté Star Wars commençait à s'agiter sur l'absence de trailer pour le film quatre mois avant sa sortie, LucasFilm et Disney ont enfin dégainé les premières images officielles. L'occasion de découvrir l'acteur Alden Ehrenreich (Ave, César !) dans la peau du jeune Han Solo, mais aussi un "jeune" Chewbacca, son fidèle compagnon.