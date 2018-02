publié le 05/02/2018 à 14:59

Préparez-vous à embarquer dans le Faucon Millenium. Après un court teaser pendant le Super Bowl, Lucasfilm et Disney ont enfin diffusé la toute première bande-annonce de Solo : A Star Wars Story. La vidéo était le coup de la matinale de Good Morning America. On en apprend plus sur le jeune Han Solo, incarné par Alden Ehrenreich (Ave, César !), qui au départ tente d'être recruté par les forces impériales en tant que pilote. On se doute que ce "travail" lui permettra plus facilement de devenir l'un des contrebandiers les plus célèbres de la galaxie.



Parmi les nouvelles images, on retiendra les premières apparitions de Lando Calrissian (Donald Glover), l'un des meilleurs amis de Solo avant sa rencontre avec Luke Skywalker dans l'épisode 4, mais aussi la mystérieuse Kara, joué par Emilia Clarke de Game of Thrones.

C'est aussi la première fois que l'on découvre le Faucon Millenium en bon état. C'est à ce moment de l'histoire que Solo va l'acquérir, avant qu'il ne doit endommagé pendant les batailles spatiales contre l'Empire (épisodes 4,5 et 6), puis le Premier Ordre (épisodes 7 et 8). Enfin, impossible de ne pas évoquer la rencontre entre le héros et Chewbacca, son fidèle ami et copilote Wookie. Il faudra patienter jusqu'au 23 mai prochain pour découvrir le second-spin off de la saga Star Wars, réalisé par Ron Howard (Da Vinci Code).