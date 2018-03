publié le 30/08/2017 à 07:35

Clap de fin pour la saison 7 de Game of Thrones. La série médiéval-fantastique a terminé sa saison en beauté, en répondant aux principales questions que se posaient les fans depuis presque sept ans. Avec un rythme qui s'est accéléré et des protagonistes qui se sont enfin rencontrés, cette fournée 2017 de Game of Thrones restera comme une des meilleures depuis 2010.



Vous pensez avoir tout compris de ces sept épisodes ? Les sous-entendus et les références à des éléments des saisons précédentes étaient nombreux et nécessitent quelques précisions. Une petite piqûre de rappel est toujours bonne à prendre, même pour ceux qui ont suivi la série attentivement. Ces 6 épisodes permettent de mieux comprendre certains enjeux de la saison 7.

Attention, cet article contient des spoilers sur toutes les saisons de Game of Thrones et particulièrement sur la saison 7.

1. Saison 1, épisode 1 : le complot de Littlefinger

C'est une des plus grosses révélations du final de la saison 7. Peter Baelish est directement responsable de l'ensemble des événements qui sont arrivés depuis la saison 1 : c'est lui qui a tué Jon Arryn, dont la mort ouvre le tout premier épisode de la série.



C'est lui aussi qui a fait envoyer un mot aux Stark de la part de Lysa Arryn stipulant que les Lannister étaient responsables. On connaît les conséquences directes de ce plan : la guerre entre la maison des loups et celle des lions.

> Game of Thrones S01E01 - A raven from King's Landing

2011 étant un peu loin, il est toujours bon de revoir le tout premier épisode de la série : si la mort de Jon Arryn n'est pas des plus importantes, on y (re)découvre les principaux protagonistes. Ce premier épisode permet aussi de voir l'importance qu'avait Jon Arryn dans la vie de Ned Stark et le vide que sa mort a laissé dans sa vie.

2. Saison 4, épisode 6 : le sauvetage de Theon par Yara

Theon Greyjoy n'était plus que l'ombre de lui-même depuis son séjour chez Ramsay Bolton. Presque absent dans les saisons 6 et 7, il n'arrive plus à s'affirmer et passe de bourreau en bourreau. Avant de trahir Robb, Theon était pourtant courageux et grande gueule. Il lui aura fallu se battre presque jusqu'à la mort pour retrouver sa vraie nature, motivée par un objectif : sauver sa sœur Yara comme elle l'a sauvé quelques mois plus tôt.

> Ramsay Snow, Yara and Theon (reek)- Game of Thrones S04E06

C'est bien Yara qui sauve Theon du joug de Ramsay Bolton dans l'épisode 6 de la saison 4 et qui le ramène avec elle sur les Îles de Fer. On comprend donc mieux pourquoi Theon tient tant à sauver sa sœur des griffes de son oncle Euron. Reste à savoir si elle est encore vivante.

3. Saison 1, épisode 9 : l'exécution de Ned Stark

La fratrie Stark sait enfin que Littlefinger est responsable de la mort de Ned Stark. C'est bien lui qui a comploté avec Joffrey Baratheon pour exécuter celui qui était encore la Main du Roi et ancien meilleur ami de Robert Baratheon. Sansa et Arya sont d'ailleurs revenues sur ce moment dans l'épisode 6 de la saison 7. Arya reproche à Sansa de ne pas avoir réagi lorsque leur père allait se faire exécuter. Une accusation lourde de sens, qui pousse à se replonger dans l'épisode 9 de la première saison.

> Game Of Thrones-Eddard Stark's Death

C'est un moment difficile à revivre mais il permet d'être sûr d'une chose : Sansa a bien essayé d'arrêter les Lannister. Elle n'a pas choisi d'assister à l'exécution de son père et s'est trouvée piégée par la décision de Joffrey, comme les autres personnes présentes à ce moment-là.

4. Saison 4, épisode 10 : l'assassinat de Tywin par Tyrion

La rencontre entre Cersei et Tyrion a enfin eu lieu dans l'épisode 7 de la saison 7 et la reine de Westeros n'a pas été tendre envers son petit frère, lui reprochant à plusieurs reprises l'assassinat de leur père. Ce à quoi il lui répond que leur père l'a surtout condamné à mort pour la mort de Joffrey alors qu'il le savait innocent.

> Game of Thrones (S04E10) - Tyrion kills Tywin.

La haine de Tywin pour son fils est visible dès le premier épisode de la saison 1 mais s'accentue au fil des saisons et au fil de leurs entrevues. On ne sait pas bien pourquoi le patriarche des Lannister détestait autant son cadet : certains fans pensent qu'il n'est pas de son sang et que Tywin le sait, d'autres pensent au contraire qu'il est son seul fils légitime. Cette scène de la saison 4, à laquelle fait référence Cersei, est devenue culte tant la mort de Tywin est en opposition à sa stature.

5. Saison 6, épisode 10 : les origines de Jon Snow

On savait depuis la fin de la saison 6 que Ned n'est pas le père de Jon Snow mais on ignorait qu'il n'était pas un bâtard. L'une des grandes révélations de la saison 7 est effectivement l'existence d'un mariage entre Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, la sœur de Ned : Jon Snow n'est donc pas un bâtard mais bien l'héritier légitime du trône de Westeros.

> Game of Thrones 6x10 - Lyanna Stark/Ned young/Jon Snow (Bran Vision) [HD]

En attendant que Jon Snow l'apprenne à son tour, il serait temps, il est toujours bon de se replonger dans la fin de la saison 6, qui montre la naissance de Jon Snow. Une information qui détruit aussi la légitimité de la rébellion de Robert Baratheon : il avait affirmé que Rhaegar Targaryen avait enlevé et violé Lyanna Stark.

6. Saison 1, épisode 10 : la stérilité de Daenerys

Daenerys a répété à plusieurs reprises cette saison qu'elle ne pourrait pas avoir de descendants et que ses dragons étaient ses seuls enfants. Cette affirmation lui vient de la sorcière Mirri Maz Duur qui, pour se venger de la Khaleesi, a tué Khal Drogo et le bébé qu'elle attendait.

> Khaleesi and Maegi - What It Was That You Saved - Game of Thrones 1x10 (HD)

Lorsque Daenerys demande à la sorcière à quel moment Khal Drogo redeviendra normal, celle-ci lui répond : "Lorsque ton utérus fonctionnera de nouveau et que tu mettras au monde un enfant vivant". Une prophétie qui laisse présager que la Khaleesi ne pourra sans doute jamais avoir d'enfants, ce qu'elle répète à Tyrion puis Jon. Mais comme lui a dit Jon Snow, la prophétie peut très bien être fausse. Réponse dans la saison 8, dont le tournage débute en octobre prochain.