publié le 29/08/2017 à 09:30

Le final de la saison 7 de Game of Thrones ne laissera personne indifférent. D'une durée de 79 minutes, il réunit tous les ingrédients qui font le succès de la série depuis 2001. De l'action, des révélations et des surprises. Il ne devrait pas laisser les fans indifférents, surtout après toutes les questions posées dans cette avant-dernière saison menacée par le Roi de la Nuit et ses Marcheurs Blancs.



Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 7, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



On le sait, personne n'est à l'abri dans Game of Thrones et l'épisode 7 n'a pas échappé à la règle. Mais cette mort devrait réjouir de nombreux fans puisqu'il s'agit de Littlefinger, le plus grand manipulateur de Westeros. Alors qu'on pensait qu'il avait réussi à monter les sœurs Stark l'une contre l'autre depuis l'épisode 5, les jeunes femmes se sont montrées bien plus rusées que lui.

Une mort annoncée

Sansa l'accuse en effet de trahison et meurtre, alors qu'on pensait qu'elle était en train de condamner sa sœur. C'est Arya qui lui tranche la gorge avec la fameuse dague alors qu'il supplie Sansa de l'épargner. "C'est un adieu très fort en émotion. Il est de nouveau dans une position humiliante, après avoir essuyé le rejet de Catelyn Stark, humilié par Brandon Stark [le frère aîné de Ned] quand il l'a blessé au nombril et à la clavicule après un combat pour la faveur de Catelyn dans leur jeunesse", débute l'acteur Aiden Gillen dans Entertainment Weekly.

L'acteur s'attendait d'ailleurs à cette fin sanglante pour Peter Baelish. "En 2015, dans une interview, j'avais même expliqué que la mort de Littlefiner serait causée par Arya, j'avais vu juste" explique-t-il. Pour le moment, Aiden Gillen n'a pas parlé de ses nouveaux projets après avoir incarné pendant sept ans Peter Baelish à qui il a donné un rôle important : "J'ai essayé d'apporter un peu de chaleur, d'amabilité à un personnage sombre et méchant".