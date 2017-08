publié le 21/08/2017 à 12:21

Attention, l'article qui suit contient d'inévitables spoilers sur l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones. Nous vous invitons donc à regarder l'épisode avant de lire ce qui suit, afin d'éviter toutes déconvenues parfaitement désagréables.



Le pire est finalement arrivé pour Daenerys : la Mère des dragons a perdu l'un de ses fils. Au cours de l'épisode 6 de la septième saison de Game of Thrones, Viserion a été abattu avant d'être transformé en dragon de glace contrôlé par le Roi de la Nuit. Un atout de taille pour les Marcheurs Blancs, qui peuvent désormais marcher sur Westeros et tout anéantir sur leur passage.

Emilia Clarke, qui incarne Daenerys dans la célèbre série, s'est confiée au magazine américain Entertainment Weekly au sujet de cette scène : "C'est un crève-cœur, et pas seulement de le perdre, mais de le voir passer du côté de l'ennemi". La perte de son enfant va motiver la jeune femme à combattre les Marcheurs Blancs, comme on a pu le remarquer à la fin de l'épisode : "Son dragon ne peut pas être mort en vain. C'est trop important pour elle. Pour la première fois, on voit les défenses de Daenerys se briser."

Un événement qui va changer Daenerys

La comédienne s'amuse néanmoins que ça soit Viserion, nommé d'après Viserys, le frère cruel de la Mère des Dragons mort dans la première saison, qui soit devenu une bête à la solde des Marcheurs Blancs : "c'est le fruit pourri du panier, évidemment que c'est lui qui allait être transformé".



Cette scène risque cependant de changer les règles de la guerre à venir et d'impacter considérablement nos héros : Daernerys pourrait se montrer beaucoup plus dure qu'elle ne l'a été : "la grande interrogation de cette saison pour Dany, c'est de savoir de quel côté elle se situe", a avoué la star de Game of Thrones.



"Elle choisit sans équivoque d'être agressive, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Elle a beau avoir fait preuve de patience et avoir montré ses qualités de Sauveuse, maintenant, il est temps de jouer le jeu." Daenerys va-t-elle faire éclater sa colère dans l'ultime épisode de la saison ? Il faudra patienter jusqu'au 28 août pour le découvrir.