publié le 04/07/2017 à 14:47

"Valar Morghulis" ("tous les hommes doivent mourir"), tel était le slogan choisi pour la saison 4 de Game of Thrones. Mais pour les fans, cette phrase ne s'applique pas à tous les personnages. Après que Jon Snow soit revenu à la vie dans la sixième saison, un autre protagoniste de taille serait vivant selon certains : Ned Stark.



L'idée paraît complètement folle : nombreux sont les fans qui ont assisté, avec effroi, à la première mort d'un protagoniste majeur de la série, décapité par l'infâme Joffrey Baratheon qui a ensuite planté sa tête sur un piquet. Pourtant, le collectif Fire and Blood a posté une vidéo Youtube illustrant l'hypothèse d'un retour de ce personnage apprécié des téléspectateurs.

Celle-ci s'appuie sur les romans écrits par George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire, selon lesquels Arya Stark a l'impression, en observant la mort terrible de son père, que celui-ci a un visage différent. Une réflexion partagée par sa sœur, Sansa.

Jaqen H'ghar aurait pris l'apparence de Ned Stark et Syrio Forel

Selon cette théorie, ce serait Jaqen H'ghar, le fervent serviteur du Dieu Multiface, qui revêt le visage de Ned Stark lors de sa mort. L'assassin peut en effet prendre les visages des vivants, comme il le fait dans la cinquième saison avec Arya. Ce serait Varys qui l'aurait payé pour qu'il prenne la place du roi de Winterfell et le sauve.

Selon la vidéo Youtube, Ned aurait pu rencontrer Jaqen dans la cellule du donjon, alors qu'ils sont tous les deux enfermés dans la première saison. Ce dernier aurait été décapité à la place du père Stark. Mais comment celui-ci a-t-il pu sortir de prison ? Le sans-visage aurait également pris l'apparence de Syriol Forel, l'épeiste qui entraîne Arya dans la première saison.



Ces deux personnages viennent tous deux de Bravos et ont des répliques similaires, la célèbre "il n'y a qu'un seul Dieu, et une fille connaît son nom" du serviteur du Dieu Multiface, prononcée par le "maître-à-danser" avec ces mots : "il n'y a qu'un seul Dieu, et il s'appelle La Mort". Ils sont également tous deux proches d'Arya, qu'ils ont à leur tour pris sous leur aile et protégé à de nombreuses reprises.

Une théorie qui soulève plusieurs questions

La théorie est étonnante et paraît peu probable : difficile d'imaginer revoir l'acteur Sean Bean dans la série, six ans après son départ. Si Ned était encore vivant, pourquoi n'a-t-il pas empêché la mort de sa femme et ses enfants lors du Mariage Pourpre notamment ? Qu'est-il devenu ? Si cette hypothèse est avérée, les téléspectateurs le seront bien assez tôt, la saison 7 de Game of Thrones débute le 16 juillet sur HBO.