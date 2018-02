publié le 09/02/2018 à 08:35

Attention ! Si vous avez envie de garder certaines surprises sur l'intrigue de Black Panther, passez votre chemin, car la suite du texte contient de nombreux spoilers.



Le 14 février, Black Panther sort les griffes. Après une première apparition très réussie dans Captain America : Civil War en 2016, T'Challa va devenir le héros de son propre film. Réalisé par Ryan Coogler il est d'ores et déjà très attendu par les fans qui veulent en savoir plus sur le premier super-héros africain de Marvel. Né dans les comics en 1966, il a fait sa première apparition aux côtés des Quatre Fantastiques, Captain America et les Avengers avant d'être le héros de sa propre série en 1977.

Depuis un an, Marvel et Disney distillent des informations sur le film, qui s'annonce révolutionnaire. À quelques jours de sa sortie, on fait le point sur tout ce qu'on sait déjà. Préparez-vous pour un voyage au Wakanda (la terre de Black Panther) qui vous en mettra plein la vue.

Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o et Michael B. Jordan au casting

Ryan Coogler, Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o et Michael.B Jordan à l'avant-première du film à Séoul Crédit : Facebook Black Panther

Chadwick Boseman sera accompagné dans son aventure par Lupita Nyong'o (qui a prêté son visage pour Maz Kanata dans Star Wars 7), qui jouera Nakia, citoyenne du Wakanda. Les fans de The Walking Dead seront ravi(e)s de retrouver Danai Gurira (Michonne). Elle incarne Okoye, la générale des Dora Milaje, la garde rapprochée exclusivement féminine du roi. Ramonda, la mère de Black Panther est incarnée par Angela Bassett ( Malcolm X, American Horror Story). Ce ne sera pas le premier film de super-héros pour l'actrice de 58 ans qui a déjà joué dans Green Lantern.



Letitia Wright est Shuri, la petite sœur de Black Panther, éminente scientifique du pays, qui s'occupe des costumes de son frère. Enfin, Michael B. Jordan (Creed) jouera Erik Killmonger, l'un des méchants de l'histoire. Dans les comics, un Wakandien emmené de force aux États-Unis par Ulysses Klaw (Andy Serkis), trafiquant d'armes qui a tenté de voler le vibranium du Wakanda. Aveuglé par sa haine de la famille royale, Erik n'aura de cesse de vouloir renverser T'Challa. Quant à Forest Whitaker (Rogue One), il joue Zuri, fidèle conseiller du roi et responsable des rites ancestraux du peuple Wakandien.

L'histoire se déroulera au Wakanda

Le Wakanda est une nation africaine ultra-technologique Crédit : capture d'écran YouTube

Comme tout film consacré à un héros ou une héroïne, il sera centré sur ses origines. On en apprendra donc plus sur le Wakanda, le pays de T'Challa. C'est une nation africaine fictive, ultra-technologique. Son sol est riche en vibranium, métal rare et indestructible qu'on trouve sur le bouclier de Captain America et l'armure de Black Panther. En plus des origines du héros, on va surtout découvrir son accession au pouvoir après la mort de son père T'Chaka dans Captain America : Civil War. Et une chose est sûre vue les bandes-annonces : il devra lutter contre de nombreux ennemis pour maintenir son pays en paix.

Erik Killmonger et Ulysses Klaw, les antagonistes de l'histoire

Erik Killmonger serait légitime pour monter sur le trône Crédit : capture d'écran

Les fans des Avengers retrouveront Ulysses Klaw, le trafiquant d'armes vu pour la première fois dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron. Il cherche à retourner au Wakanda pour continuer de piller les réserves naturelles du pays. Mais, Ulysses ne sera pas le seul ennemi de Black Panther. Il devra affronter Erik Killmonger, un de ses plus grands antagonistes dans les comics. Erik est un Wakandien exilé de force aux États-Unis, qui a grandi dans la haine de son pays et de la famille royale. Dans les bandes-annonces, on voit qu'il s'empare de pièces wakandiennes dans un musée et qu'il possède surtout une armure similaire à celle de Black Panther... Cela promet des combats épiques !

Un film engagé, une révolution chez Marvel

Chadwick Boseman incarne Black Panther au cinéma Crédit : capture d'écran YouTube

Derrière le super-héros, Black Panther portera un message, selon son scénariste Joe Robert Cole. "Black Panther est une occasion historique de faire partie de quelque chose d'important et de spécial, en particulier au moment où les Afro-Américain(e)s affirment leur identité tout en faisant face à la calomnie et à la déshumanisation. L'image d'un héros noir de cette envergure est vraiment excitante", confiait-il au site Mother Jones l'année dernière. Des propos qui survenaient juste après la polémique des Oscars, où les acteurs et actrices Afro-Américain(e)s étaient absent(e)s des films sélectionnés.



Dans les comics, Black Panther combat les colons au Wakanda et l'Apartheid en Afrique du Sud. Le film de Ryan Coogler restera fidèle aux valeurs du héros. "Nous [Ryan Coogler et Joe Robert Cole] savons qu'il est important de retranscrire cette partie du héros. Le film nous permettra de mettre en lumière de nombreuses choses, liées aux communautés noires. Mais, je ne peux en dire plus", poursuit le scénariste.



La politique sera aussi très fortement liée à l'intrigue (une grande première pour un film Marvel) tout comme le girl power grâce aux Dora Milaje, les guerrières qui protègent le roi. Après la projection du film à Los Angeles, la semaine dernière, de nombreuses journalistes ont d'ailleurs salué la représentation réussie des femmes africaines : "Je me suis sentie représentée par les femmes de Black Panther. La preuve que les autres films de super-héros le faisaient mal", écrit ainsi Rebecca Theodore-Vachon de Film Fatale.

Un film inspiré des cultures africaines

Lupita Nyong'o et Letitia Wright sont des guerrières dans "Black Panther" Crédit : Walt Disney / Marvel

Black Panther est le monarque du Wakanda, un royaume fictif en terre africaine. En plus d'être l'empereur de son royaume, il est également le chef de diverses tribus et peut se nourrir d'une herbe magique, qui lui augmente les capacités physiques. Cet univers sera retranscrit dans le film. Pour y parvenir Joe Robert Cole a expliqué que le film s'appuiera sur la culture africaine. "Nous allons prendre contact avec des experts du continent africain, de sa culture et de ses différentes politiques." Un travail de longue haleine qui promet de très beaux décors et une nouvelle facette des héros Marvel, loin de l'espace (Thor, Les Gardiens de la Galaxie) ou des grandes villes comme New York (Avengers).