publié le 30/04/2016 à 11:00

T'Challa est dans la place et il n'est pas prêt de décevoir. C'est dans Captain America : Civil War qu'on découvre pour la première fois à l'écran, la Panthère Noire du Wakanda. Interprété avec brio par Chadwick Boseman, le premier super-héros noir de Marvel convainc aussi bien dans les scènes de combat que dans les dialogues avec les Avengers. En plusieurs séquences du film, il capte l'attention sans forcer le spectateur à l'admirer. Attention, spoilers.





T'Challa sort enfin des comics pour arriver au cinéma. Il en aura fallu du temps avant que Marvel/Disney mettent en marche le projet. Mais, l'attente valait amplement l'attente. On sait bien que Civil War tourne autour d'Iron Man et Captain America. C'est sans compter sur Black Panther, qui parvient à leur voler la vedette grâce à sa sagesse, sa vision de la politique, mais aussi son armure.

1. Un héros différent des autres

Ceux qui ont lu les comics le savent, les autres le découvrent dans le film. T'Challa est différent des autres super-héros Marvel. C'est d'ailleurs son interprète Chadwick Boseman qui le dit lui-même dans une interview pour IGN : "Dans la mythologie de son pays, il n’est pas un super-héros. Il est un guerrier, et cela fait partie de leurs traditions."

La Panthère Noire protège les tribus du Wakanda. Il est le seul à utiliser une herbe en forme de cœur pour augmenter ses capacités physiques. Dans les comics, T'Challa combat (entre autres) des colons, son frère adoptif Hunter, mais aussi Ulysses Klaw. Tous mettent à un moment la vie des Wakandiens en danger. La Panthère est leur protecteur depuis des millénaires. Pour le moment, on a pas encore vu un Avengers avec ce statut.

2. Un outsider qui sert sa propre cause

"Captain America : Civil War" sort le 27 avril au cinéma Crédit : Walt Disney Company

Black Panther est un outsider. Il n'a aucun lien avec les Avengers, encore moins avec les Accords de Sokovie. Mais, avec l'attentat de Vienne, le meurtre de son père et le coup monté de Zemo, T'Challa veut se venger de Bucky. C'est dans ce but unique qu'il se retrouve du côté de la team Iron Man. En étant le seul protagoniste aussi indépendant, Black Panther sort du lot. En deux phrases, il annonce ses projets à Black Widow puis Captain America : "Je le tuerai moi-même" et "Jusqu'où es-tu prêt à aller pour le protéger de moi ?". Court et efficace.

3. Un combattant redoutable

Civil War offre des scènes de combats spectaculaires. Tout va vite, tout explose, mais on a le temps de savourer les capacités de chaque héros sur le terrain. La balance est équitable entre les deux équipes, mais lorsque Black Panther débarque, attention les yeux ! Rapide, il tape des sprints en trois coups de jambes, saute et griffe avec la même vitesse élevée. L'armure en vibranium se détache d'ailleurs du bleu et du rouge, dominant dans le film. Ce qui rend le personnage encore plus attractif. Comme un félin, T'Challa attaque avec ses griffes, ce qui change de l'armure d'Iron Man, du bouclier de Captain ou même des ailes de Faucon.

4. Il met fin au cycle de la vengeance

Déjà amorcée dans Civil War, la sagesse de T'Challa transcende la fin du film. C'est d'ailleurs lui seul qui parvient à sortir de ce cycle vengeur qui finalement ronge tous les personnages. Il veut punir Bucky qu'il tient responsable du décès de son père, Iron Man veut aussi le tuer car il a assassiné ses parents et Zemo veut détruire les Avengers en mémoire de sa famille, morte en Sokovie.



Mais, c'est en Sibérie que Black Panther comprend que Zemo a manipulé les Avengers et qu'il est responsable de l'attentat de Vienne. Alors que Bucky et Steve Rogers sont en train d'exploser Iron Man, T'Challa a une révélation : la vengeance ne sert à rien, si ce n'est engrener plus de souffrances. En refusant de tuer Zemo, il met fin à cette tension qui jalonne le film. Tout ça avec sagesse et classe.