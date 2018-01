"Les Gardiens de la Galaxie 3" : les 6 moments qu'on voudrait voir

et Laure-Hélène de Vriendt

Les fans des Gardiens de la Galaxie ont de quoi jubiler. En début de semaine, James Gunn, le réalisateur de la saga pop et barrée, a annoncé la sortie du troisième volet pour 2020. Certes, il va falloir encore patienter avant d'en savoir plus sur le film, dont l'intrigue dépendra des événements d'Avengers : Infinity War (avril 2018) et Avengers 4 (2019), comme l'a aussi expliqué James Gunn au printemps dernier.



Mais cela n'empêche pas d'imaginer quelques pistes du scénario grâce aux scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie 2. Depuis 2014, les Gardiens de la Galaxie ont révolutionné l'univers Marvel au cinéma. Ces anti-héros rock'n'roll, au sens de la morale alternatif et aux punchlines bien senties, réjouissent le public.

On les retrouvera au printemps dans Avengers : Infinity War, aux côtés de la plupart des héros et héroïnes Marvel dans une lutte acharnée contre Thanos. Les événements de ce film auront de lourdes conséquences sur l'intrigue des Gardiens de la Galaxie 3. Pour autant, il existe déjà quelques éléments pour imaginer les scènes attendues du film. Attention, si vous n'avez pas vu Les Gardiens de la Galaxie 2, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.

1. La revanche de la prêtresse Ayesha

La prêtresse Ayesha est la grande méchante des Gardiens de la Galaxie 2. Vaincue par l'équipe de Star-Lord, elle montre dans l'une des scènes post-générique du film qu'elle est prête à se venger. Elle explique à une de ses servantes qu'elle a décidé de créer un être dont la perfection est sans égal afin de combattre les Gardiens. La caméra se tourne alors vers un immense cocon doré et Ayesha nous apprend que cet être s'appelle Adam.



Malheureusement, James Gunn a annoncé sur Twitter en novembre dernier qu'Adam ne sera pas dans le film : "Qui sait combien de temps cela lui prendra avant de pouvoir sortir de son cocon". Ayesha va donc devoir redoubler d’imagination pour détruire nos héros.



2. Teenage Groot

C'est LA scène comique du générique final des Gardiens de la Galaxie 2 : la transformation de Groot en adolescent mutique très peu porté sur l'hygiène. Accro aux jeux vidéo, il préfère rester devant l'écran que ranger sa chambre, au grand dam de Peter Quill.



On espère que d'ici Les Gardiens de la Galaxie 3, Groot aura gardé sa forme adolescente (qu"on voit aussi dans la bande-annonce d'Avengers : Infinity War). Il risque d'en faire voir de toutes les couleurs aux autres membres de l'équipe des Gardiens.

3. Une nouvelle équipe de Ravageurs

La deuxième scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2 fait la part belle aux hors-la-loi de la Galaxie. On retrouve Stakar Ogord (Sylvester Stallone), ancien ami de Yondu, accompagné d'autres capitaines Ravageurs prêts à commettre un nouveau braquage.



Cette scène est un clin d’œil aux amateurs des comics, qui auront sans aucun doute reconnu la première génération des Gardiens de la Galaxie, ceux de Major Victory, à la fin des années 1960. On espère les voir à l'oeuvre en 2020 et surtout nous montrer s'ils sont aussi azimutés que l'équipe de Star-Lord.

4. Enfin un baiser entre Star-Lord et Gamora

Depuis Les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord et Gamora se tournent autour. Et pourtant, ils n'ont jamais franchi le pas, ni reconnu leurs sentiments malgré les moqueries de Drax. On espère qu'ils vont enfin se décider dans les Gardiens de la Galaxie 3, à moins que James Gunn ne fasse jamais aboutir leur idylle... Le suspense est total.

5. L'arrivée de la mutante Kitty Pride

Depuis le rachat de la Fox par Disney, les mutant(e)s de la franchise X-Men peuvent débarquer dans les films Marvel. Et selon le média américain Digital Spy, Les Gardiens de la Galaxie 3 serait une parfaite occasion pour introduire la mutante Kitty Pride / Shadowcat, qui sera l'héroïne de son propre film.



Dans les comics, Kitty devient membre de l'équipe de Star-Lord qui la demande ensuite en mariage. Si ce scénario est envisagé par James Gunn, cela pourrait créer des tensions entre la mutante et Gamora, elle aussi amoureuse de Peter Quill.

6. Captain Marvel à la rescousse

C'est en 2019 que le public découvrira le film centré sur Captain Marvel / Carol Danvers. Devenue super-héroïne après avoir été touchée par une arme Kree qui transforme son ADN, elle peut voler à la vitesse du son, lancer des rafales explosives avec ses mains et possède une force extraordinaire.



Dans les comics, on la voit souvent évoluer dans l'espace, terrain de prédilection des Gardiens. On pourrait donc espérer une arrivée de Captain Marvel dans l'aventure pour aider nos héros à vaincre Ayesha ou un(e) tout(e) ennemi(e).