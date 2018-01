Pourquoi le film "Black Panther" va révolutionner Marvel en 2018

publié le 11/01/2018 à 15:47

Retenez bien ce nom : Black Panther. Depuis des mois, la communauté Marvel s'agite avant la sortie du film consacré au premier super-héros africain de la Maison des Idées. Agile, redoutable, originaire du Wakanda, nation africaine fictionnelle, Black Panther ouvre une nouvelle ère des super-héros.



Apparu pour la première fois en 1966 dans le comics Fantastic Four #52, il aura quand même fallu attendre 2016 pour le voir une première fois au cinéma sous les traits de Chadwick Boseman dans Captain America : Civil War.

Après la génération Captain America et Iron Man, place donc à Black Panther. C'est le 14 février que le public pourra découvrir le film signé Ryan Coogler (Creed). Et dire qu'il est attendu est un euphémisme. Le film a même enregistré un record, écoulant plus de tickets de préventes en 24 heures que les autres précédents films Marvel, comme le révèle le site Fandango

Même engouement des fans pour les bandes-annonces rythmées par des aperçus en slow motion de scènes de combats entre technologie avancée et tenues traditionnelles africaines.



Sans oublier un casting cinq étoiles avec Chadwick Boseman (42, Get on Up), Lupita Nyong'o (Star Wars 8), Forest Whitaker (Ghost Dog, Rogue One) et Michael. B Jordan (Creed). Des signes qui permettent d'annoncer un long-métrage qui va secouer l'univers déjà familier des Avengers, dont on regarde les aventures au cinéma depuis 2011.

> Black Panther - Nouvelle bande-annonce (VOST)

La politique est au cœur de l'intrigue

Black Panther ira plus loin dans son intrigue principale que les précédents films Marvel. La politique y sera au centre : d'abord avec le combat de T'Challa pour rester sur le trône du Wakanda. L'histoire se déroule en effet après la mort de son père T'Chaka dans Civil War.



Le jeune homme est devenu le souverain du pays, mais sa couronne ne semble pas conciliable avec son destin de super-héros. C'est là que la phrase de son père décédé prend tout son sens dans le premier trailer : "Tu es un homme avec un bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi."



T'Challa devra déjouer les complots et/ou les coups d'État perpétrés par Erik Killmonger (Michael B. Jordan), un exilé wakandais qui revient au pays, et Man-Ape (Winston Duke), un guerrier sanguinaire d'une tribu voisine.



Certes, il ne faudra pas s'attendre à des intrigues aussi sanglantes que Game of Thrones, mais Black Panther devra bien prouver sa légitimé à gouverner. C'est la première fois qu'un film Marvel sera autant centré sur une intrigue qui ne repose pas essentiellement sur la lutte de super-héros contre les méchants menaçant le monde.

Enfin la quête d'Ulysses Klaw, trafiquant d'armes vu dans Avengers : L'Ere d'Ultron, est une référence aux exploitations des terres africaines par l'Occident, puisqu'il veut à tout prix voler les réserves de vibranium (métal indestructible rare qui compose le bouclier de Captain America) du pays.

Marvel célèbre enfin l'Afrique

L'une de stars de la bande-annonce, c'est bien le Wakanda qu'on aperçoit brièvement à la fin de Civil War. Coupé du monde et autonome, c'est tout sauf "un pays du tiers-monde avec des costumes sympas", comme le décrit l'agent gouvernemental Everett K. Ross.



Le Wakanda est en réalité un pays très riche et ultra-technologique (le vaisseau de T'Challa surpasse la technologie de Tony Stark).



Dans les trailers, on découvre une capitale avec des trains à grande vitesse, des néons futuristes et une sorte de bouclier autour du pays qui le rend invisible. Un territoire qui change des villes de New York (Avengers 1), la Sokovie (Avengers : L’Ère d'Ultron) ou encore les tranchées de la Seconde Guerre mondiale (Captain America : First Avenger).



Le Wakanda est une nation africaine ultra-technologique Crédit : capture d'écran YouTube

Le film permettra d'en savoir plus sur le Wakanda, dont l'histoire explique bien évidemment les origines de Black Panther, qui reposent sur la tradition africaine.



Il suffit de jeter un coup d’œil aux costumes des personnages, de noter les références aux guerriers Massaï avec la garde personnelle du roi : les Dora Milaje et les plateaux labiaux de certains dignitaires du pays.



Un film "girl power"

Si DC Comics a devancé Marvel en réalisant le premier film dédié à une super-héroïne (Wonder Woman), la Maison des Idées devrait se rattraper avec film centré sur un héros entouré par des guerrières. En effet, Black Panther est protégé par les Dora Minaje, ses gardes du corps.



Guerrières, agiles et redoutables, elles sont prêtes à tout pour défendre leur souverain. Nul doute que Ryan Coogler réserve au public des scènes de combats à couper le souffle avec les Dora Minaje. De quoi inspirer Black Widow et la Sorcière Rouge, seules femmes des Avengers, pour leurs prochaines aventures dans Avengers : Infinity War.