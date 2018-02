publié le 02/02/2018 à 09:40

Préparez-vous à voir des guerrières comme vous n'en avez encore jamais vues au cinéma ! Avec Black Panther, dernière production Marvel dont la sortie est prévue le 14 février sur nos écrans français, les critiques élogieuses viennent de toute part et s'alignent d'une même voix sur la qualité de ce long-métrage réalisé par Ryan Coogler tandis que les actrices louent la (très) bonne représentation des femmes à l'écran.



"Ce que j'aime dans la façon dont le film représente les femmes, c'est que chacune d'entre nous est un individu à part entière, unique, et nous avons toutes notre propre pouvoir et notre sens de l'action", a confié l'actrice Lupita Nyong'o lors d'une conférence de presse, rapporte le site Shadow and Act.

Pour l'actrice mexico-kényane, les Dora Milaje, guerrières d'élite du Wakanda dont la mission est de protéger le roi, ont toute la place pour s'exprimer et, surtout, ne pas se marcher sur les pieds.

Danai Gurira, Lupita Nyong'o et Florence Kasumba dans "Black Panther" Crédit : Walt Disney / Marvel

Célébrer la reine

Angela Bassett, qui joue le rôle de Ramonda, a expliqué dans cette même conférence de presse que, dans "la culture africaine, on pense qu'il n'y a pas de roi sans reine". Dans Black Panther, la figure de la reine est mise sur le devant de la scène à travers plusieurs personnages féminins : "la guerrière, la générale, la jeune sœur...", a ajouté l'actrice américaine.



Rendez-vous dès le 14 février prochain dans les salles obscures françaises pour découvrir les prouesses de la garde rapprochée du super-héros le plus attendu de l'histoire du cinéma.