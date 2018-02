publié le 10/02/2018 à 10:02

Orelsan, Charlotte Gainsbourg et Juliette Armanet sont les grands gagnants des Victoires de la Musique, célébrées vendredi 9 février à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Le rappeur a raflé trois récompenses, dont celle de l'artiste masculin de l'année. "Je voudrais remercier le public, sans qui je serais juste un type qui fait de la musique dans sa chambre", a commenté le rappeur de 35 ans, Aurélien Cotentin de son vrai nom, également sacré dans les catégories meilleure création audiovisuelle ("Basique") et album de musiques urbaines (pour son album "La fête est finie").



La soirée a aussi été marquée par de vibrants hommages à Johnny Hallyday et France Gall, deux monstres de la chanson française récemment disparus. Retour sur cette soirée où l'émotion était au rendez-vous.

Johnny Hallyday et France Gall à l'honneur

Deux mois après le décès de Johnny Hallyday, ses musiciens ont ouvert les Victoires de la Musique avec un hommage instrumental qui a ému les fans de l'idole des jeunes. Le duo inédit Slimane et Florent Pagny a ensuite interprété une belle reprise de Requiem pour un fou, un classique de Johnny Hallyday, l'un des artistes les plus primés aux Victoires avec dix récompenses au cours de sa carrière.

L'émotion était aussi palpable pour l'hommage à France Gall plus tard dans la soirée. Louane s'est présentée sur scène, accompagnée du pianiste Alain Lanty, pour chanter Évidemment, l'un des titres majeurs de la chanteuse.

L'émotion de Juliette Armanet

Autre moment marquant de la soirée, les larmes de Juliette Armanet, sacrée meilleure révélation de l'année avec son album Petite amie. Au moment de recevoir son prix, la jeune chanteuse a été submergée par l'émotion : "Quelle histoire ! Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire à part 'merci'. C’est le plus petit mot et le plus grand mot. Merci à ma famille et à mes amis qui m'ont soutenu, merci à mon label, à mon tourneur, à mon public. Tellement. Merci !"

> Juliette Armanet, Album révélation / Victoires de la Musique 2018

Le palmarès complet

- Artiste féminine : Charlotte Gainsbourg

- Artiste masculin/ création audiovisuelle / musiques urbaines : Orelsan

- Album révélation : "Petite amie", de Juliette Armanet

- Révélation scène : Gaël Faye

- Album de chansons : "Géopoétique", de MC Solaar

- Album rock : "The Evol'" de Shaka Ponk

- Album de musiques du monde : "Lamomali", de -M-, Toumani & Sidiki Diabate, Fatoumata

Diawara

- Album de musiques électroniques ou dance : "Temperance", de Dominique Dalcan

- Chanson originale: "Dommage" de Bigflo & Oli

- Spectacle musical/Tournée/Concert : Camille

- Victoire d'honneur: Étienne Daho