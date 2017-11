publié le 22/11/2017 à 11:33

Après six ans d'absence discographique, Charlotte Gainsbourg est de retour. Elle vient de publier Rest, son cinquième enregistrement. Assurément, il s’agit ici du meilleur album de l’artiste. Parce qu'elle assume tout : sa langue, son écriture et son héritage musical.



Ring A Ring O' Roses, morceau d'ouverture, reprend le refrain d'une comptine qu'on lui chantait enfant. Charlotte Gainsbourg évoque beaucoup ses souvenirs lointains dans cet album dense et mélancolique. Jamais elle n'avait autant écrit. Elle apparaît dans les crédits des onze chansons. Et surtout, jamais elle n'avait chanté autant en français.

"Le premier disque que j’ai fait, Lemon Incest, c’était juste une chanson qui figurait sur l’album de mon père. C’était en français, écrit et orchestré par lui. Dès qu’il a été question de faire un disque quand il était plus là, il fallait que ce soit en anglais…L’anglais me permet une distance, le français aucune."



Charlotte Gainsbourg évoque également Serge Gainsbourg dans une de ses nouvelles chansons, Lying With You, qui raconte une scène qui a bouleversé la chanteuse : son père sur son lit de mort. "J’avais 19 ans, je ne m’en suis pas remise… Je voulais parler de lui, c’est une déclaration d’amour à ma sauce avec cette évocation très cauchemardesque mais c’est tout ce qu’il me restait. J’avais besoin d’en parler comme ça."



Le manque d'un être cher et la mort hantent ce nouveau disque. Charlotte Gainsbourg dédie, en effet, trois morceaux à sa sœur Kate, décédée en décembre 2013. Une disparition qui a poussé l'artiste à s'installer à New York. "Je ne pouvais plus assumer le regard des gens, je voulais tourner la page." Un album décidément libérateur où l’artiste affronte sa pudeur et ses démons.

La pochette de l'album de Charlotte Gainsbourg, "Rest" Crédit : Because Music