publié le 10/11/2017 à 18:34

Un peu de douceur dans ce monde de brutes. C’est ce que proposent Bigflo et Oli, duo de frangins originaires de Toulouse, rap dans le sang. Leurs morceaux sont intimes, leur style à fleur de peau. Et ils en sont déjà à leur deuxième opus bien nommé La Vrai vie, en parfaite adéquation avec l’aspect authentique de leurs chansons. Comme par exemple avec La Vraie vie, qui a donné son titre à l’album, et qui narre la peur de la page blanche…



Sans surprise, l’album pulvérise la concurrence. Sorti en juin dernier, il devient disque d'or juste trois semaines après sa sortie. Il faut dire que l’album peut plaire au plus grand nombre, du haut de ses quinze titres et autant de thèmes abordés.

Dans Dommage, ils évoquent les regrets. La délicate question du suicide dans Autre part. L’attente, fébrile, des fans sur les réseaux sociaux avec Répondez-moi. Ou des histoires plus romanesques, comme celle d’une prostituée dans Salope ! qu’ils partagent avec le taulier du genre, Joey Starr.



En parlant d’invités de marque, forte de son succès, la fratrie sudiste s’est payée de prestigieuses collaborations. Stromae a par exemple produit un titre. Et comment omettre la présence exceptionnelle de Busta Rhymes, légendaire rappeur américain célèbre pour son débit plus rapide que la lumière. Preuve que Bigflo et Oli font partie de la cour des grands. Ils impressionnent aux côtés de Mc Solaar et Seal dans Le Grand Studio RTL.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.