publié le 10/02/2018 à 01:14

Son album Petite amie est sans doute l'une des plus jolies choses qui soient apparue dans les bacs cette année et c'est tout naturellement que la chanteuse et ancienne journaliste Juliette Armanet a remporté sa première Victoire de la Musique ce vendredi 9 février 2018. Nommé dans la catégorie Album Révélation, Juliette Armanet affrontait le duo Aliose et son album Comme on respire ainsi que Présence du DJ prodige Petit Biscuit.



"Quelle histoire ! Merci, merci beaucoup", a commencé Juliette Armanet en secouant la tête à côté de Daphné Bürki qui présentait la soirée. "Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire à part 'merci'. C’est le plus petit mot et le plus grand mot. Merci à mon Indien, merci à ma famille et à mes amis qui m'ont soutenu, merci à mon label, à mon tourneur, à mon public. Tellement. (...) Merci !", a-t-elle finalement hurlé pour faire passer l'émotion qui, peu à peu, la submergeait.