publié le 09/02/2018

Deux mois après le décès de Johnny Hallyday, les 33e Victoires de la Musique se sont ouvertes par un hommage au chanteur, vendredi 9 février. Les musiciens de Johnny Hallyday, parmi lesquels Yarol Poupaud, ont débuté avec une intro instrumentale de Toute la musique que j'aime. Rapidement, les notes de Requiem pour un fou ont résonné à la Seine Musicale. Slimane et Florent Pagny ont repris le classique de l'idole des jeunes, disparu le 6 décembre dernier, devant un public ému.



Des images d'archives de Johnny au cours de différentes éditions des Victoires ont ensuite été diffusées. Avec dix récompenses, Johnny Hallyday est le deuxième artiste le plus récompensé par la cérémonie, derrière Alain Bashung et ses douze victoires.

Cette édition doit également rendre un hommage à France Gall, décédée le 7 janvier dernier.

